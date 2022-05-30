Игра с нулевой суммой: США могут вновь ограничить экспорт нефти

США задумались над введением ограничений на экспорт нефти. Причина проста — зашкаливающие цены на бензин в Америке, побившие все рекорды. Среди других предложений распечатка стратегических запасов дизельного топлива. Вариант с увеличением собственной нефтедобычи, скорее всего, не сработает, поскольку американские нефтяники не получают никакой поддержки от государства, да и сами, обжегшись на предыдущем опыте, не торопятся наращивать производство. Подробности — в материале «Известий».

Дорожает как на дрожжах

Цены на дизельное топливо в США в мае достигли $5,5 за галлон (4,5 л), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 75%. Бензин тоже бьет рекорды — $4,6 за галлон в среднем по стране, а в Калифорнии невозможно найти топливо дешевле $6. Это, может быть, и не предел: сейчас в стране начинается летний автомобильный сезон и спрос на бензин и дизель в этот период будет только расти. Аналитики предупреждают, что дизель может подорожать до $10 за галлон. Для одного из крупнейших производителей нефти в мире это невероятно много.

Еще недавно Америка могла похвастать крайне низкими ценами на топливо, уж точно самыми низкими в западном мире. После «сланцевой революции» за считаные годы крупнейший импортер нефти в мире превратился в значимого экспортера. Изменилось и соотношение цен на основные бенчмарки нефти: если, скажем, в 2000-е годы техасская WTI стоила дороже североморской Brent (в силу того, что плечо доставки из России и стран Персидского залива короче, чем до США), то в 2010-е годы это соотношение поменялось на обратное. Соответственно, и бензин на американских заправках стал доступнее, а иногда даже дешевле, чем в странах — экспортерах нефти.

Игра с нулевой суммой Цены на топливо на одной из заправочных станций в Калифорнии Фото: Global Look Press/XinHua/Li Jianguo

В 2022 году ситуация вновь изменилась. Разумеется, в повышение цен на топливо внесла вклад и общая инфляция, и подорожание углеводородов по всему миру. Но самый мощный рост был зафиксирован этой весной. С одной стороны, на фоне угрозы эмбарго на российскую нефть цены подскочили везде, а особенно в Европе, которая уже стала сокращать импорт из России. Ценовые ножницы предоставили возможность нефтетрейдерам получать двойную и тройную прибыль от увеличения поставок нефти через океан.

Американское правительство, в свою очередь, всячески стимулировало увеличение поставок. Схожим образом, кстати, в последние месяцы вырос и экспорт газа, из-за чего многократно большая разница на этом рынке также сократилась до минимума. В итоге в апреле через нефтяные терминалы Мексиканского залива в Европу отправилось в сумме 48,8 млн баррелей, что составляет более половины от всего экспорта нефти США. На внутреннем рынке сырая нефть, естественно, подорожала, что немедленно отразилось и в рознице.

Трата накоплений

Эффекты от такого ценового скачка начинают проникать во всю экономику, затрагивая последовательно сельское хозяйство, промышленное производство и строительство. Фермерам США сейчас приходится тратить до $1000 на ежедневную заправку трактора. В период весенних сельскохозяйственных работ, когда «день год кормит», это может иметь катастрофические последствия. Посевная, к примеру, по кукурузе идет исключительно медленными темпами, второй с конца результат за последние четверть века. Проблемы тут связаны не только с топливом, но и с погодными условиями, однако цены на дизель кардинально ухудшают и без того непростое положение.

Игра с нулевой суммой2 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Hertzberg

Все показатели демонстрируют быстрое сокращение запасов, которые более-менее позволяли держать рынок на плаву. Однако власти собираются и дальше тратить накопленное. К примеру, на этой неделе зашла речь об использовании стратегического запаса дизельного топлива, который составляет всего миллион баррелей — такого количества едва хватит на один день. Bank of America предупреждает о крайне опасной ситуации с коммерческими нефтяными резервами. По данным управления энергетической информации США, запасы сейчас на 14% уступают средним за пять лет показателям для этого времени года и дальнейшее их сокращение, особенно вкупе с распродажей стратегического резерва, может грозить куда более серьезным шоком для промышленных и розничных потребителей.

Первое, что пришло в голову администрации Джо Байдена в этой ситуации, — ограничить экспорт нефти. Вообще для США это не что-то необычное: запрет на вывоз черного золота из страны действовал десятилетиями и был снят лишь в 2016 году администрацией Барака Обамы. Теперь министр энергетики Дженнифер Гранхольм не исключает возможности использования такой опции вновь.

Однако политически это будет невероятно сложным решением. Даже с учетом того, что, по мнению аналитиков, потенциальный запрет не коснется экспорта в Европу, а затронет лишь второстепенных импортеров вроде стран Южной Америки. Для нефтедобывающей индустрии и переработчиков, которые только-только начали оправляться от коронавирусного экономического шока, это будет очередным тяжелым ударом.

Игра с нулевой суммой1 Фото: Global Look Press/XinHua/Nick Wagner

Развитие или прибыль

В прошлом США оказались весьма успешны в реакции на нефтяные кризисы путем наращивания предложения. Благо природных запасов в стране более чем достаточно. На сей раз это будет сделать несколько сложнее. Как отмечает The Wall Street Journal, американские нефтяные корпорации кардинально поменяли свои стратегические концепции по сравнению с прошлыми годами. Рост цен на оборудование, затруднения с разрешениями на строительство нефтепроводов и нехватка рабочих-буровиков внесли свой вклад в слишком медленный рост добычи. Но ключевым фактором является нежелание самих компаний, точнее их руководителей, развиваться.

В чем дело? Прежняя система вознаграждения директоров была нацелена в первую очередь на рост любой ценой, им прощали любые, какие угодно слабые финансовые показатели, в случае если буровых от месяца к месяцу становилось больше, а добыча росла. После серии банкротств и выживания многих малых и средних компаний индустрии на грани рентабельности акционеры требуют от менеджеров прежде всего стабильную прибыль и дивиденды. Это отбивает всякое желание рисковать и вкладываться в проекты, которые могут и не принести быстрых заработков.

Кроме того, политическая ситуация является крайне неопределенной. Сейчас американская администрация, по крайней мере на словах, поощряет нефтяников к увеличению добычи. Однако у представителей отрасли есть серьезные сомнения в долгосрочности таких планов. Джо Байдену не забыли его запрет на бурение на федеральных землях, который он ввел одним из первых своих указов.

Игра с нулевой суммой3 Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler

Общая тенденция такова, что правящая сейчас Демократическая партия по-прежнему устремлена в зеленое будущее, где нефтяной промышленности места не найдется. Следовательно, вкладываться в развитие — слишком большой риск, лучше уж фиксировать прибыль: попроще, понадежнее. Случаи вроде недавнего скандала вокруг деятельности министерства энергетики, несколько месяцев не выдававшего разрешения на бурение в Мексиканском заливе из-за ошибки в расчетах, также не добавляют доверия.

В итоге с начала спецоперации России на Украине, когда нефть доходила до $140 за баррель, едва не достигнув рекорда 2008 года, количество буровых в США выросло на 77 единиц. При такой конъюнктуре можно было ожидать куда большего ажиотажа. На прошлой неделе количество вышек и вовсе сократилось впервые более чем за два месяца. Согласно прогнозам аналитиков, США смогут обеспечить допандемийные объемы производства нефти только во второй половине 2023 года и то, если конъюнктура вроде нынешней будет благоприятствовать и дальше.