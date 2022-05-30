Игра с нулевой суммой: США могут вновь ограничить экспорт нефти
США задумались над введением ограничений на экспорт нефти. Причина проста — зашкаливающие цены на бензин в Америке, побившие все рекорды. Среди других предложений распечатка стратегических запасов дизельного топлива. Вариант с увеличением собственной нефтедобычи, скорее всего, не сработает, поскольку американские нефтяники не получают никакой поддержки от государства, да и сами, обжегшись на предыдущем опыте, не торопятся наращивать производство. Подробности — в материале «Известий».
Дорожает как на дрожжах
Цены на дизельное топливо в США в мае достигли $5,5 за галлон (4,5 л), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 75%. Бензин тоже бьет рекорды — $4,6 за галлон в среднем по стране, а в Калифорнии невозможно найти топливо дешевле $6. Это, может быть, и не предел: сейчас в стране начинается летний автомобильный сезон и спрос на бензин и дизель в этот период будет только расти. Аналитики предупреждают, что дизель может подорожать до $10 за галлон. Для одного из крупнейших производителей нефти в мире это невероятно много.
Еще недавно Америка могла похвастать крайне низкими ценами на топливо, уж точно самыми низкими в западном мире. После «сланцевой революции» за считаные годы крупнейший импортер нефти в мире превратился в значимого экспортера. Изменилось и соотношение цен на основные бенчмарки нефти: если, скажем, в 2000-е годы техасская WTI стоила дороже североморской Brent (в силу того, что плечо доставки из России и стран Персидского залива короче, чем до США), то в 2010-е годы это соотношение поменялось на обратное. Соответственно, и бензин на американских заправках стал доступнее, а иногда даже дешевле, чем в странах — экспортерах нефти.
Цены на топливо на одной из заправочных станций в Калифорнии
В 2022 году ситуация вновь изменилась. Разумеется, в повышение цен на топливо внесла вклад и общая инфляция, и подорожание углеводородов по всему миру. Но самый мощный рост был зафиксирован этой весной. С одной стороны, на фоне угрозы эмбарго на российскую нефть цены подскочили везде, а особенно в Европе, которая уже стала сокращать импорт из России. Ценовые ножницы предоставили возможность нефтетрейдерам получать двойную и тройную прибыль от увеличения поставок нефти через океан.
Американское правительство, в свою очередь, всячески стимулировало увеличение поставок. Схожим образом, кстати, в последние месяцы вырос и экспорт газа, из-за чего многократно большая разница на этом рынке также сократилась до минимума. В итоге в апреле через нефтяные терминалы Мексиканского залива в Европу отправилось в сумме 48,8 млн баррелей, что составляет более половины от всего экспорта нефти США. На внутреннем рынке сырая нефть, естественно, подорожала, что немедленно отразилось и в рознице.
Трата накоплений
Эффекты от такого ценового скачка начинают проникать во всю экономику, затрагивая последовательно сельское хозяйство, промышленное производство и строительство. Фермерам США сейчас приходится тратить до $1000 на ежедневную заправку трактора. В период весенних сельскохозяйственных работ, когда «день год кормит», это может иметь катастрофические последствия. Посевная, к примеру, по кукурузе идет исключительно медленными темпами, второй с конца результат за последние четверть века. Проблемы тут связаны не только с топливом, но и с погодными условиями, однако цены на дизель кардинально ухудшают и без того непростое положение.
Все показатели демонстрируют быстрое сокращение запасов, которые более-менее позволяли держать рынок на плаву. Однако власти собираются и дальше тратить накопленное. К примеру, на этой неделе зашла речь об использовании стратегического запаса дизельного топлива, который составляет всего миллион баррелей — такого количества едва хватит на один день. Bank of America предупреждает о крайне опасной ситуации с коммерческими нефтяными резервами. По данным управления энергетической информации США, запасы сейчас на 14% уступают средним за пять лет показателям для этого времени года и дальнейшее их сокращение, особенно вкупе с распродажей стратегического резерва, может грозить куда более серьезным шоком для промышленных и розничных потребителей.
Первое, что пришло в голову администрации Джо Байдена в этой ситуации, — ограничить экспорт нефти. Вообще для США это не что-то необычное: запрет на вывоз черного золота из страны действовал десятилетиями и был снят лишь в 2016 году администрацией Барака Обамы. Теперь министр энергетики Дженнифер Гранхольм не исключает возможности использования такой опции вновь.
Однако политически это будет невероятно сложным решением. Даже с учетом того, что, по мнению аналитиков, потенциальный запрет не коснется экспорта в Европу, а затронет лишь второстепенных импортеров вроде стран Южной Америки. Для нефтедобывающей индустрии и переработчиков, которые только-только начали оправляться от коронавирусного экономического шока, это будет очередным тяжелым ударом.
Развитие или прибыль
В прошлом США оказались весьма успешны в реакции на нефтяные кризисы путем наращивания предложения. Благо природных запасов в стране более чем достаточно. На сей раз это будет сделать несколько сложнее. Как отмечает The Wall Street Journal, американские нефтяные корпорации кардинально поменяли свои стратегические концепции по сравнению с прошлыми годами. Рост цен на оборудование, затруднения с разрешениями на строительство нефтепроводов и нехватка рабочих-буровиков внесли свой вклад в слишком медленный рост добычи. Но ключевым фактором является нежелание самих компаний, точнее их руководителей, развиваться.
В чем дело? Прежняя система вознаграждения директоров была нацелена в первую очередь на рост любой ценой, им прощали любые, какие угодно слабые финансовые показатели, в случае если буровых от месяца к месяцу становилось больше, а добыча росла. После серии банкротств и выживания многих малых и средних компаний индустрии на грани рентабельности акционеры требуют от менеджеров прежде всего стабильную прибыль и дивиденды. Это отбивает всякое желание рисковать и вкладываться в проекты, которые могут и не принести быстрых заработков.
Кроме того, политическая ситуация является крайне неопределенной. Сейчас американская администрация, по крайней мере на словах, поощряет нефтяников к увеличению добычи. Однако у представителей отрасли есть серьезные сомнения в долгосрочности таких планов. Джо Байдену не забыли его запрет на бурение на федеральных землях, который он ввел одним из первых своих указов.
Общая тенденция такова, что правящая сейчас Демократическая партия по-прежнему устремлена в зеленое будущее, где нефтяной промышленности места не найдется. Следовательно, вкладываться в развитие — слишком большой риск, лучше уж фиксировать прибыль: попроще, понадежнее. Случаи вроде недавнего скандала вокруг деятельности министерства энергетики, несколько месяцев не выдававшего разрешения на бурение в Мексиканском заливе из-за ошибки в расчетах, также не добавляют доверия.
В итоге с начала спецоперации России на Украине, когда нефть доходила до $140 за баррель, едва не достигнув рекорда 2008 года, количество буровых в США выросло на 77 единиц. При такой конъюнктуре можно было ожидать куда большего ажиотажа. На прошлой неделе количество вышек и вовсе сократилось впервые более чем за два месяца. Согласно прогнозам аналитиков, США смогут обеспечить допандемийные объемы производства нефти только во второй половине 2023 года и то, если конъюнктура вроде нынешней будет благоприятствовать и дальше.
Таким образом, рано или поздно Америка встанет перед дилеммой: либо поддерживать мировой рынок энергоносителей, в особенности союзников, либо же защитить от галопирующей топливной инфляции собственную экономику. Игра на данный момент оказывается с нулевой суммой.