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Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт нефти из РФ

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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
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Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт нефти из России до конца 2024 года. Об этом во вторник, 31 мая, сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на премьер-министра страны Кирила Петкова.

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Петков считает, что это исключение даст Болгарии время на то, чтобы адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль к нефти из других стран.

По словам премьера, в общем заключении ЕС у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями до конца 2024 года.

Ранее, в начале мая, Болгария и Чехия заявили о намерении выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в Евросоюзе.

Также стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

В этом же месяце Еврокомиссия завершила подготовку шестого пакета антироссийских санкций. Как заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, новые санкции подразумевают отключение от SWIFT новых российских банков, рестрикции «за дезинформацию», а также меры, которые включают постепенное сокращение импорта нефти до полного прекращения в течение восьми месяцев.

Вместе с тем ограничительные меры подразумевают исключение для Венгрии и Словакии, для которых допустимы закупки до 2023 года. Однако отмечалось, что предоставить особые условия для указанных стран будет трудно, поскольку к ним решили присоединиться Болгария и Чехия.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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