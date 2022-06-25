Reuters узнало о согласовании странами G7 запрета импорта золота из России

Американский лидер Джо Байден совместно с главами стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе предстоящего саммита в ФРГ договорятся о запрете на импорт нового золота из России. Об этом в субботу, 25 июня, сообщило агентство Reuters, сославшись на знакомого с ситуацией источника.

Так, по данным агентства, страны планируют расширить рестрикционное давление на Москву для того, чтобы президент России Владимир Путин остановил специальную военную операцию по защите мирных жителей Донбасса. Ранее США сплачивались со всем миром для принятия быстрых и существенных экономических ограничений, однако до последнего никто не затрагивал сферу поставок нового золота.

Собеседник Reuters указал на выпуск соответствующего заявления со стороны министерства финансов США во вторник, 28 июня.

Ранее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга на борту самолета Байдена анонсировал обсуждение на саммите наращивания давления на Россию.

Саммит «большой семерки» пройдет с 26 по 28 июня. В страны G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США,

25 мая Reuters узнало о заморозке активов Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Отмечается, что сумма оказалась намного меньше, чем ожидалось изначально.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.