Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Экономика
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений на мировой рынок
Мир
Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М»
Общество
Мэрия Москвы усилила меры безопасности на водоемах из-за жары
Мир
Санду заявила об угрозе продовольственной безопасности из-за Украины
Политика
Путин указал на согласование всех вопросов о создании Cоюзного государства
Мир
В Норвегии объявили чрезвычайный уровень террористической угрозы
Мир
Промзона «Азота» перешла под полный контроль военных ЛНР и России
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
На саммите G7 в ФРГ участники обсудят наращивание давления на Россию
Культура
Pink Floyd решила продать права на свои песни за $500 млн
Сюжет:

На саммите G7 в ФРГ участники обсудят наращивание давления на Россию

0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию. Такое заявление во время брифинга выразил 25 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Семеро одного жмут: главы МИД G7 договорились усилить давление на РФ
Зачем на встречу в Германию приезжали министры Украины и Молдавии

«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом (спецоперации. — Ред.), но и тому, как продолжать привлекать к ответственности (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина, обеспечить, чтобы он слышал и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сообщил Кирби.

Данный брифинг прошел на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в Европу для участия в саммите, а также встрече лидеров стран НАТО в Мадриде 28–30 июня.

24 июня в совместном заявлении министров иностранных дел G7 события на Украине назвали основной причиной обострения мирового продовольственного кризиса.

Ранее Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация на Украине.

20 мая страны G7 заявили о введении курса на изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Об этом стало известно по итогам встречи глав минфинов. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022