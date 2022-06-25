На саммите G7 в ФРГ участники обсудят наращивание давления на Россию

Лидеры стран, входящих в «большую семерку» (G7), в ходе саммита в германском городе Эльмау, который состоится с 26 по 28 июня, выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию. Такое заявление во время брифинга выразил 25 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом (спецоперации. — Ред.), но и тому, как продолжать привлекать к ответственности (президента РФ Владимира. — Ред.) Путина, обеспечить, чтобы он слышал и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сообщил Кирби.

Данный брифинг прошел на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в Европу для участия в саммите, а также встрече лидеров стран НАТО в Мадриде 28–30 июня.

24 июня в совместном заявлении министров иностранных дел G7 события на Украине назвали основной причиной обострения мирового продовольственного кризиса.

Ранее Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация на Украине.

20 мая страны G7 заявили о введении курса на изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Об этом стало известно по итогам встречи глав минфинов. Министры пообещали «повышать для Москвы цену» проведения специальной операции по защите жителей Донбасса.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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