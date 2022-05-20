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Страны G7 пообещали вести курс на изоляцию РФ и Белорусси от мировой экономики

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Страны G7 продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Об этом сообщили главы минфинов государств «большой двадцатки».

Ранее, 16 мая официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страны G7 должны сосредоточиться на мире вместо ввода незаконных санкций. Дипломат уверен, что государства G7 обязаны «прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

До этого, 14 мая, главы МИД стран – участников «большой семерки» также заявили, что G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. Кроме того, G7 планирует «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей.

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12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела сос тороны украинских военных.

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