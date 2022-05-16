Пекин призвал страны G7 к миру вместо ввода незаконных санкций

Пекин призвал страны G7 сосредоточиться на мире вместо ввода незаконных санкций. Об этом 16 мая сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы призываем страны «Большой семерки» по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к «порогу» других стран для демонстрации своей силы», — заявил он.

Дипломат уверен, что G7 должна «прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию».

Ранее в этот день США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Потому как Россия и Китай являются членами форума, «возникли опасения по поводу потока персональных данных».

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».