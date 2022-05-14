Лавров указал на последствия для мира от антироссийской политики Запада
Последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, заявил 14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Коллективный Запад объявил нам (России — Ред.) тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — заявил он на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.
«Но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», — добавил министр.
13 мая зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.
При этом 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.
30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».
Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ.
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