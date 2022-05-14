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Лавров указал на последствия для мира от антироссийской политики Запада

Лавров заявил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутят все
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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, заявил 14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Коллективный Запад объявил нам (России — Ред.) тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — заявил он на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Лавров отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

«Но раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда», — добавил министр.

13 мая зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

При этом 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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