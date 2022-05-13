В Совфеде перечислили последствия антироссийских санкций для всего мира

Ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи, считает заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил в пятницу, 13 мая, в беседе с «Известиями».

По словам политика, проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса выявило многие вещи. Так, оно показало, что с каждым днем проамериканский мир становится слабее, но агрессивнее. Сейчас наблюдается его закат, и этот процесс наносит серьезный ущерб человечеству, добавил сенатор.



«Сколько было сделано за последние полвека для того, чтобы защитить окружающую среду путем перехода на более щадящие технологии производства энергии? Сегодня, из-за того, что они (страны Запада. — Ред.) организовали хаос на энергетических рынках, происходит возвращение к технологиям, от которых отказались несколько десятилетий назад», — подчеркнул Климов.

Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.



«Всё это демонстрирует конец эпохи — она была относительно недолгой по историческим меркам, началась со Второй мировой войны; она полагала, что победила а Холодной войне, и по инерции действовала в рамках старой парадигмы последние 20 лет, но теперь это все завершается», — заключил Климов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ограничения в том числе направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.