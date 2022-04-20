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В МИДе обвинили Запад в желании разрушить отношения России и Китая

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Страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство. Об этом 20 апреля заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР в Госдуме.

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«Фиксируем нацеленность западников на поиск зазоров, способных, по их мнению, пошатнуть стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Естественно, видим эти попытки и хорошо их понимаем. Совместно с китайскими друзьями нейтрализуем соответствующие усилия», — сказал он.

6 апреля в МИД Китая высказали мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Вашингтону стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские переговоры.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

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