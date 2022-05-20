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Мишустин назвал санкции попыткой сохранить иллюзию доминирования США

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Фото: Аппарат Правительства РФ
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Санкции в отношении России являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Недружественные государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель — ограничить наш национальный суверенитет <…> любой ценой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике», — заявил Мишустин.

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Политик добавил, что санкции в отношении России нелегитимны и в конечном итоге бумерангом бьют по самому Западу. Глава правительства РФ добавил, что в текущих условиях особую актуальность приобретает координация действий стран — участниц Содружества Независимы Государств в условиях рестрикций, введенных в отношении России и Белоруссии.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нелегитимные санкции не помогают Западу достичь преследуемых целей.

16 мая в самом ведомстве указали, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

14 мая Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

До этого, 12 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада ужесточили антироссийские санкции в разных сферах в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля на фоне украинских обстрелов по ДНР и ЛНР. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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