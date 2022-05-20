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Лавров заявил о нелегитимности и безрезультатности западных санкций
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Лавров заявил о нелегитимности и безрезультатности западных санкций

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нелегитимные санкции не помогают Западу достичь преследуемых целей. Об этом он сказал 20 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

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«Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления», — отметил он.

18 мая Диоп прибыл в Россию с рабочим визитом на фоне попытки совершения военного переворота в Мали. Накануне власти республики сообщили, что в ночь на 12 мая группа антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров армии страны, поддерживаемые Западом, пытались совершить государственный переворот.

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16 мая МИД РФ заявил, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

14 мая Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

До этого, 12 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада ужесточили антироссийские санкции в разных сферах в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля на фоне украинских обстрелов по ДНР и ЛНР. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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