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В МИДе указали на важность кардинального пересмотра отношений с Западом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В МИДе 16 мая указали на агрессивный курс Запада, за которым последует кардинальный пересмотр отношений России с недружественными странами.

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В министерстве сообщили, что 16 мая прошло заседание Коллегии МИД о задачах российской внешней политики «в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом — под предлогом ситуации на Украине — беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на «отмену» России и всего русского».

Так, агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

«В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России», — сообщили в ведомстве.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что против России ведется гибридная война коллективным Западом во главе с США, поэтому необходимо находить экстраординарные ответы на эти вызовы.

25 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США больше не являются хозяевами мира. По его словам, однополярному миру пришел конец.

15 марта Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Россия стала вводить контрсанкции в ответ на рестрикции Запада: с 24 февраля, после начала спецоперации по защите населения в Донбассе, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РФ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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