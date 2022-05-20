Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть

Западные страны могут создать картель государств — покупателей российской нефти для контроля за ценами на топливо. Об этом заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами «Большой семерки», сообщает 19 мая The Wall Street Journal.

Образование картеля станет своего рода вторичными санкциями, отметила она. Обсуждение меры находится на начальной стадии.

По словам Йеллен, необходимо создать крупный картель, одного Евросоюза будет недостаточно. Они с коллегами обсуждают способы сокращения доходов России от энергоносителей, не создавая при этом слишком большой нагрузки на мировую экономику, объяснила глава минфина США.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить поступление некоторого количества российской нефти на рынок, чтобы удерживать мировые цены на низком уровне, чтобы у нас не возникало чрезмерных негативных последствий», — сказала Йеллен.

Она добавила, что подобные санкции привлекательны с экономической точки зрения и партнеры по «Большой семерке» это понимают.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты по отрезанию России от доступа к существенной части платежей за поставляемую ею нефть. Вашингтон намерен ввести обязательный перевод финансов за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета под угрозой санкций.

Если эти меры примут, то Москва сможет получить доступ к платежам за свои энергоресурсы только для покупки товаров первой необходимости, то есть для лекарств и продуктов питания.

8 мая Белый дом опубликовал заявление, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

18 мая российский лидер указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Рестрикции коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также рекордную инфляцию.

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