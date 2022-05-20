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Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Западные страны могут создать картель государств — покупателей российской нефти для контроля за ценами на топливо. Об этом заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами «Большой семерки», сообщает 19 мая The Wall Street Journal.

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Образование картеля станет своего рода вторичными санкциями, отметила она. Обсуждение меры находится на начальной стадии.

По словам Йеллен, необходимо создать крупный картель, одного Евросоюза будет недостаточно. Они с коллегами обсуждают способы сокращения доходов России от энергоносителей, не создавая при этом слишком большой нагрузки на мировую экономику, объяснила глава минфина США.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить поступление некоторого количества российской нефти на рынок, чтобы удерживать мировые цены на низком уровне, чтобы у нас не возникало чрезмерных негативных последствий», — сказала Йеллен.

Она добавила, что подобные санкции привлекательны с экономической точки зрения и партнеры по «Большой семерке» это понимают.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты по отрезанию России от доступа к существенной части платежей за поставляемую ею нефть. Вашингтон намерен ввести обязательный перевод финансов за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета под угрозой санкций.

Если эти меры примут, то Москва сможет получить доступ к платежам за свои энергоресурсы только для покупки товаров первой необходимости, то есть для лекарств и продуктов питания.

8 мая Белый дом опубликовал заявление, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

18 мая российский лидер указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Рестрикции коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также рекордную инфляцию.

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