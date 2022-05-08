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Страны G7 обязались отказаться от импорта российской нефти
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Страны G7 обязались отказаться от импорта российской нефти

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Jianguo
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Страны G7 берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России или введения эмбарго на него. Об этом 8 мая сообщил Белый Дом.

«Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок», — говорится в публикации.

При этом, уточняется в заявлении, страны намерены работать над стабильными и устойчивыми глобальными поставками энергии и над доступными ценами для потребителей, в том числе, путем ускорения сокращения зависимости от ископаемого топлива и перехода на чистую энергию в соответствии климатическими целями.

Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики РФ, указали в американской администрации. В публикации отметили, что «беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил» положение России, и ограничил доступ к финансовым каналам. В Белом Доме уверены, что эти меры уже оказывают значительное влияние на «все секторы российской экономики — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический — и со временем будут усиливать давление».

5 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок газа из РФ, однако в шестой пакет антироссийских санкций внесен запрет на поставки нефти, потому как рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Тем временем, Соединенные Штаты Америки уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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