Боррель заявил, что отказ от российского газа не обсуждается

В настоящий момент у Евросоюза (ЕС) нет планов отказываться от поставок российского газа. Об этом в четверг, 5 мая, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

«Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ — это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — заявил политик.

При этом запрет на поставки российской нефти предусматривается уже шестым пакетом акций, обсуждение которого в настоящий момент проходит в ЕС.

Ранее в этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович назвал возможный отказ европейских стран от поставок газа из России стрессовой ситуацией для всех граждан ЕС.

3 мая газета The Wall Street Journail со ссылкой на представителей Евросоюза писала, что альянс согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, который может содержать ограничения на закупки нефти из РФ на полгода. Также объединение грозит прекращением импорта нефтепродуктов и отключением от международной системы платежей SWIFT еще нескольких российских банков.

5 апреля в ЕК объявили о пятом пакете санкций против России. Он включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из РФ или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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