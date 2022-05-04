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TWSJ раскрыла подробности новых ограничительных мер ЕС в отношении России

WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода
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Добыча нефти
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Европейский союз согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, который может содержать ограничения на закупки нефти из России на полгода. Такими сведениями во вторник, 3 мая, поделилась газета The Wall Street Journail со ссылкой на представителей европейского объединения.

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Как уточняется, антироссийские меры также могут подразумевать прекращение импорта нефтепродуктов и отключение от системы платежей SWIFT перечня российских банков, отмечается в тексте публикации.

При этом издание отмечает, что внутри блока существуют разногласия по поводу нового пакета ограничительных мер. Венгрия и Словакия выступают резко против нефтяного эмбарго, так как это затрагивает их энергетическую безопасность.

Кроме того, Евросоюз намерен обойти в новом пакете мер Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией, отмечает издание.

3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил подробности о шестом пакете санкций от Евросоюза в отношении России. По его словам, новые рестрикции подразумевают отключение от системы SWIFT новых российских банков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Также, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Путин, в свою очередь, заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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