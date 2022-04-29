«Наши отношения с Австрией подвергаются серьезной проверке на прочность»

Австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. По его мнению, Вена не сможет быстро отказаться от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого голубого топлива. Дипломат также рассказал о влиянии санкций на экономическое сотрудничество наших стран, перспективах студенческого обмена и культуре отмены, которая коснулась российских музыкантов в Австрии.

«Массовый уход из России австрийского бизнеса не наблюдается»

— Австрия одной из последних, но всё-таки приняла решение о высылке российских дипломатов, поддерживает антироссийские санкции. Что происходит на этом фоне с российско-австрийскими отношениями?

— Наши отношения с Австрией в последние месяцы подвергаются весьма серьезной проверке на прочность. Официальная Вена, как известно, безоговорочно встроилась в деструктивную линию Запада, поддержала все пакеты санкций. Хотя Австрия и включилась в «кампанию» шпиономании и высылки российских дипломатов действительно в последнем ряду, не утруждает себя какими-либо обоснованиями предпринимаемых шагов и получает соразмерный ответ. Работа практически всех двусторонних механизмов заморожена австрийской стороной. При этом адекватная реакция властей на разжигаемую в стране русофобию в самых различных проявлениях отсутствует.

Наши отношения1 Посольство России в Австрии Фото: commons.wikimedia.org/Bwag

— Хотя Австрия поддерживает санкционное давление на РФ, тем не менее выступает против газового эмбарго. Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о планах оплачивать газ из РФ в рублях, однако такая информация поступала от концерна OMV. Что происходит с энергетическим сотрудничеством стран?

— Что касается энергетического блока, то и здесь кабинетом министров Австрии декларирован курс на разрыв тесных традиций кооперации. Ведущий концерн OMV пересматривает приоритеты в стратегии собственного развития. Они уже объявили о выходе из ряда совместных проектов с «Газпромом» и о полном замещении поставок российской нефти в Австрию (ее доля составляла менее 8%). Однако отказаться быстро от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией голубого топлива, параллельно обеспечив надежную схему замещения, попросту невозможно. Не говоря уже о цене вопроса. Это признается здесь на политическом уровне, как и факт бесперебойного продолжения поступления газа из России в договорных объемах в нынешних сложных условиях. Так было всегда на протяжении нашей более чем полувековой «истории успеха» газового сотрудничества. Что касается модальностей оплаты газовых поставок, то австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант. Нет никаких сомнений в том, что взаимоприемлемая схема с учетом требований санкционного режима может быть найдена.

Наши отношения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Какие австрийские компании всё-таки не отказались от российского рынка?

— Санкционные меры ЕС против нашей страны вынуждают ряд местных компаний также сворачивать сотрудничество. В то же время массовый уход из России австрийского бизнеса не наблюдается. Большинство из наших надежных партнеров, убежден в этом на основе личных контактов, по-прежнему настроены серьезно работать на перспективу.

«Сейчас наблюдается некоторое снижение градуса русофобской истерии»

— Тот факт, что австрийский канцлер встретился с президентом России в данной обстановке, оставляет надежду на продолжение политического диалога наших стран?

— Несмотря на то, что Австрия вошла в круг недружественных России государств, мы по-прежнему открыты к диалогу, поддерживаем рабочие контакты в условиях по сути информационной блокады на Западе. Через собственные информресурсы продолжаем доносить до заинтересованных австрийцев, готовых воспринимать отличную от «официального» мейнстрима точку зрения — а таких здесь немало — подоплеку событий на Украине и нашу аргументацию. Обрывать каналы общения — не в наших традициях. Разрушить то, что выстраивалось годами и десятилетиями, можно легко. Однако восстанавливать — а этот этап, убежден, настанет — будет на порядок сложнее. Надеюсь, что у руководства Австрии хватит для осознания этого политической мудрости и воли.

Наши отношения6 Австрийский канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, 12 апреля 2022 года Фото: Global Look Press/XinHua/Guo Chen

— Как вы оцениваете уровень русофобии в Австрии? Действительно ли соотечественники часто обращаются в посольство с сообщениями об угрозах?

— С первых дней специальной военной операции ВС России на Украине мы начали получать многочисленные обращения от наших соотечественников из различных уголков Австрии о поступающих в их адрес оскорблениях и угрозах, фактах травли на работе и в учебных заведениях. Даже на уровне младших классов — в гимназиях с преподаванием русского языка. Несколько актов вандалов коснулось зданий российской дипмиссии в Вене. Всё это во многом подогревалось агрессивной антироссийской риторикой в местных СМИ, которая, к большому разочарованию, не получила здесь должной политической оценки, да и, пожалуй, была в чем-то спровоцирована заявлениями отдельных политиков. Сейчас наблюдается некоторое снижение градуса русофобской истерии, но общую картину это, к сожалению, не меняет. Де-факто культивируемый запрет на всё русское касается практически всех сфер жизни австрийского общества, включая даже образование. Последствия этого могут сказываться очень долго, и мы не вправе не учитывать это в нашей дальнейшей работе по Австрии.

Наши отношения6 Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search//Rolf Schulten

Мы, в свою очередь, оказываем росгражданам, обращающимся в посольство, необходимую поддержку. Также внимательно фиксируем все сигналы и просьбы о помощи наших соотечественников. В случае необходимости мы оперативно передаем информацию в правоохранительные органы, уровнем взаимодействия с которыми мы удовлетворены. Стараемся также работать и с руководством на местах, в том числе учебных заведений, но зачастую встречаем достаточно формальную реакцию. Мол, в демократическом обществе все требуемые процедуры прописаны в законе.

— Наблюдается ли в связи с проблемой русофобии отток соотечественников из Австрии?

— Складывающаяся в стране атмосфера «отмены» всего русского, безусловно, накладывает отпечаток на настроения в диаспоре, существенно растет число желающих вернуться в Россию. Мы, к примеру, начали получать письма с вопросами, как можно восстановить российское гражданство. По всем этим проблемным темам организуем вскоре в посольстве специальный брифинг для всех желающих.

— Как обстоят дела со студенческими обменами? Смогут ли российские выпускники и студенты в этом году подавать заявки на поступление в австрийские вузы?

— Австрийские вузы, следуя установкам Еврокомиссии, отказываются от всех совместных с Россией исследовательских программ. Университеты Зальцбурга и Инсбрука прекратили сотрудничество с фондом «Русский мир», при содействии которого в этих учреждениях были открыты русские центры. Известная венская Шоттенгимназия, с которой программы школьного обмена успешно работали более 30 лет, также заявила о приостановке всех проектов с российским финансированием.

Наши отношения2 Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search//Sabine Lubenow

Вместе с тем многие австрийские университеты подчеркивают, что для студентов и ученых из России, желающих обучаться вне официальных программ обменов, их двери по-прежнему открыты. Интерес к изучению русского языка и литературы также не снижается. Думаю, многое здесь будет зависеть от позиции федеральных и земельных властей, последнее слово еще не сказано.

«Если уроки исторической памяти для Австрии дают сбой, будем работать по собственной программе»

— Посольство России в Австрии получило «рекомендацию» воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях, которые проводятся по случаю годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен. Как местные власти это объяснили?

— Данное решение формально относится к сфере компетенции двух неправительственных структур — Австрийского и Международного комитетов Маутхаузена — организаторов проведения ежегодных памятных мероприятий по случаю освобождения концентрационного лагеря. Мы, как и посольство Белоруссии, получили сухое уведомление с «настоятельной рекомендацией» в адрес посла и сотрудников диппредставительств воздержаться от участия в официальной программе 15 мая. Сомневаясь, что это продукт коллегиального решения данных НПО. Уверен, что без подсказки «сверху» здесь не обошлось. Подобное проявление отсутствия элементарного такта в отношении совсем немногих оставшихся в живых узников и уважения к памяти жертв нацизма оскорбительно само по себе и, конечно, воспринимается эмоционально. Ведь через страшные застенки лагеря смерти Маутхаузен прошло 190 тыс. человек, 120 тыс. осталось здесь навсегда. Каждый четвертый из них — узник советского происхождения. Каких-либо вразумительных объяснений мы не получили.

Наши отношения3 Освобожденные узники концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии воодушевленно приветствуют кавалеристов 11-й танковой дивизии, 6 мая 1945 года Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Donald R. Ornitz, US Army

Несмотря на все усилия наших недоброжелателей, россияне всё же будут представлены на памятных мероприятиях в Маутхаузене. Инициативу в этих условиях взял на себя Координационный совет организаций российских соотечественников в Австрии, который направит свою делегацию. Мы же отдельной «командой» из всех российских представительств в Австрии, учащихся нашей школы при посольстве, с гордостью носящей имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, зверски замученного нацистами именно в Маутхаузене, побываем на этом проклятом месте в другой день. Пусть и вне рамок официальных мероприятий, мы достойно и без официоза почтим память всех погибших в лагере смерти. Если уроки исторической памяти для Австрии дают сбой, будем работать по собственной программе.

— Планируются ли памятные мероприятия 9 мая?

— Разумеется, несмотря на упорные попытки местных украинских националистов сорвать празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в Австрии, традиционная программа памятных мероприятий будет реализована посольством в полном объеме. 9 мая с участием руководителей российских дипмиссий в Вене и послов большинства стран СНГ мы проведем возложения венков к центральному памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене и на советских захоронениях Центрального кладбища австрийской столицы. На площади в самом сердце Вены, у собора Святого Стефана, КСОРС организует памятный концерт и акцию Бессмертного полка в несколько усеченном по соображениям безопасности формате. Прямую трансляцию можно будет увидеть в социальных сетях посольства.

Наши отношения5 Памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене Фото: Global Look Press/Russian Look/Serguei Fomine

Ряд возложений проведет российское Генконсульство в Зальцбурге. На 10 советских воинских захоронениях в Вене и ближайших пригородах австрийской столицы пройдут поминальные церковные богослужения. Возложения венков к советским мемориалам в целом ряде городов проведут местные организации российских соотечественников и австрийские активисты.

— Благотворительные концерты в Вене под управлением бывшего художественного руководителя пермского Театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса отменены. Как в целом нынешняя ситуация влияет на артистов российского происхождения в Австрии?

— К огромному сожалению, антироссийская истерия весьма серьезно затронула и сферу культуры. Знаем не понаслышке о том, что в этом плане всему «русскому» здесь объявлена настоящая война, в которой все средства хороши — и политический заказ, и конъюнктурные выступления менеджеров от культуры, и, казалось бы, всесильное, но мастерски управляемое общественное мнение. От деятелей культуры российского происхождения, причем в первую очередь широко известных исполнителей, требуют публично покаяться и «отречься от Кремля», угрожая перспективам их творческой деятельности. А потом берутся судить, насколько искренне проявленное «раскаяние». Однако получается это отнюдь не всегда. Например, в упомянутом случае с дирижером Теодором Курентзисом на поводу неблаговидных требований украинского посла был отменен один из запланированных концертов, причем благотворительный в пользу жертв событий на Украине. Но два других, в том же венском Концертхаусе, прошли с большим успехом.

Наши отношения4 Российский музыкант и дирижер Теодор Курентзис на концерте в «Riot of Spring» в Германии Фото: Global Look Press/www.imago-images.de

— Организаторы Зальцбургского фестиваля исключают российских музыкантов из списка участников?

— Руководство Зальцбургского фестиваля, насколько известно, пока не объявляло принципиальных решений в духе запрета произведений из русской классики, как это практикуется во многих европейских странах. Посмотрим, как события будут развиваться дальше. Думается, что австрийские «культурные элиты», понимая нелепость ситуации с поголовной «отменой России», пытаются, что называется, пройти между Сциллой и Харибдой, принимая избирательные решения.

Не могу, однако, сказать, что подобные настроения носят преобладающий характер в одной из важнейших культурных столиц Европы. Если судить хотя бы по числу ежедневно получаемых посольством писем и коротких сообщений как от весьма известных персоналий, так и от простых австрийцев, которые выражают свое несогласие с подобной политической близорукостью, слабостью исторической памяти, и даже извинениями от имени общественности. Это вселяет определенную надежду на возможность возвращения в некоторой перспективе к созиданию и конструктиву в нашей многоплановой дипломатической работе.