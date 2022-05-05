Энергоэксперт предрек стресс странам Европы в случае отказа от газа из России

В случае отказа стран Европы от поставок газа из России это будет очень стрессовая ситуация для европейцев и в описании этого стресса глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн прав, поскольку он, конечно, больше в этом понимает, чем политики, делающие соответствующие заявления. Об этом рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в четверг, 5 мая.

Ранее в этот же день Штерн заявил о неготовности к газовому эмбарго, потому что газоснабжение, например, Австрии, обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. По его словам, была создана целевая группа по газу, чтобы проверить, какой вклад европейцы могут внести в поставки.

Топ-менеджер подчеркнул, что прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. Домохозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нужно для производства энергии и около 40% — для промышленности.

По словам Митраховича, глава OMV правильно сказал, что отказ от российского газа будет слишком болезненным для Австрии, и лучше бы им этого не делать.

«Если компания откажется платить за газ из РФ по предложенной Москвой схеме — не потому, что она этого не хочет, а потому, что ее заставляет национальное правительство и Еврокомиссия — тогда где-нибудь в конце мая возможна остановка поставок газа хотя бы на какой-то срок», — спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что ЕК усугубляет ситуацию за счет планов по введению нефтяного эмбарго. Получается, что и газовые поставки могут быть прерваны в мае, и нефтяное эмбарго может начать действовать через пологода, а в августе должны прерваться угольные поставки, сказал Митрахович.

3 мая газета The Wall Street Journail со ссылкой на представителей Евросоюза писала, что альянс согласовывает шестой пакет антироссийских санкций, который может содержать ограничения на закупки нефти из РФ на полгода. Также объединение грозит прекращением импорта нефтепродуктов и отключением от международной системы платежей SWIFT еще нескольких российских банков.

29 апреля стало известно, что OMV не ожидает остановки поставок голубого топлива из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять этот энергоресурс с европейского рынка сжиженного природного газа.

5 апреля в ЕК объявили о пятом пакете санкций против России. Он включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из РФ или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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