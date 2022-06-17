Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике

События в мировой экономике, происходящие в последние месяцы, стали следствием безответственной политики G7, проводимой задолго до спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит, — не результат последних месяцев. Конечно, нет. И тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия в Донбассе», — сказал президент.

Он назвал утверждения подобного рода сознательным передергиванием фактов. Путин напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года, а причиной этому стала безответственная макроэкономическая политика стран G7.

По словам российского лидера, эти страны проводили эмиссию денег, не контролируя процесс, и накапливали необеспеченные долги.

Процессы ускорились с началом пандемии коронавируса еще в 2020 году, подчеркнул он.

На Западе запустили печатный станок, отметил он. В США денежная масса за последние два года выросла на 38%. Денежная масса в Евросоюзе увеличилась на 20% или на 2,5 трлн евро, добавил Путин.

Также он добавил, что к росту цен в Евросоюзе привела провальная энергополитика ЕС. Кризис в этой сфере носит системный характер, отметил российский лидер.

14 июня сообщалось, что по итогам мая в годовом выражении инфляция в Германии достигла исторического рекорда — 7,9%.

Также в ходе ПМЭФа глава государства отметил, что грозящий миру голод будет целиком на совести администрации США и Евросоюза. Ранее в этот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Евросоюза, а также США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих.

12 мая президент России указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Еще в апреле Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.