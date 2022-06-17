Песков призвал ЕС и США задуматься об ответе перед миллионами голодающих

Страны Евросоюза (ЕС) и США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время экономика стала заложницей политики.

«Ведь именно они (США и ЕС — Ред.) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли. Но косвенные ограничения — как раз по страховке, по судам, по непринятию портами наших судов — всё равно есть, они действуют, к сожалению, и всё это привело к сокращению чуть ли ни более чем на 40% всех поставок», — указал пресс-секретарь российского лидера в беседе с «РИА Новости».

Песков указал, что мир столкнулся с последствиями тех грубых ошибок, которые сделали руководства европейских стран и США.

«Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться», — добавил он.

Ранее, 16 июня, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. Он подчеркнул: при желании решить вопрос, можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».