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Путин дал первое интервью с начала спецоперации. Главное

Путин назвал варианты вывоза зерна с Украины и виновников продовольственного кризиса
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Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev
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Попытки переложить ответственность за проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики на Россию несостоятельны, так как неблагоприятная ситуация начала складываться гораздо раньше специальной военной операции РФ в Донбассе и на Украине. Об этом заявил в пятницу, 3 июня, президент РФ Владимир Путин.

Об истоках продовольственного кризиса

«Она [неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия] начала складываться с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика просели и нужно было их восстанавливать. И ничего лучшего не нашли, в тех же США, финансовые и экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1», которое стало первым с начала спецоперации.

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Путин отметил, что российские власти в целом делали примерно то же самое, но «гораздо более аккуратно», и результат этой работы очевиден.

«Мы делали это точечно. Добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях. В том числе на безмерном росте инфляции», — добавил президент.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки за неполных два года — с февраля 2020 до конца 2021 года — денежная масса выросла на $5,9 трлн. Общий прирост денежной массы составил 38,6%.

«Видимо, финансовые власти исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в США это будет незаметно. Оказалось, что это не так. И, собственно говоря, люди порядочные, в Штатах они тоже есть, как министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это — ошибка финансовых и экономических властей США. Она никак не связана с действиями России на Украине. Вообще никак. И это был первый шаг, очень серьезный, к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что наверх пошли цены на продовольствие», — объяснил российский лидер.

Второй причиной мирового кризиса продовольствия он назвал недальновидную политику европейских стран в сфере энергетики.

О вывозе зерна из Украины

Комментируя заявления о том, что Россия не дает вывозить украинское зерно из морских портов, Путин назвал их блефом.

«Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому. Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что есть несколько способов вывоза зерна. Речь идет о подконтрольных Украине порты после разминирования, о Бердянске и Мариуполе, о реке Дунай и Румынии, о Венгрии и Польше, а также Белоруссии.

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