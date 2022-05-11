Ни туда, ни суда: Лавров обсудил в Омане проблемы с экспортом пшеницы

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Оман впервые с 2016 года, встретился с высшим руководством страны: султаном Хейсамом бин Тариком Аль Саидом, а также с вице-премьером и главой МИД султаната. В центре переговоров был нейтральный статус Омана, позволяющий стране поддерживать добрососедские отношения и с Катаром, и с Сирией, и с Ираном. Также стороны затронули проблему поставок зерновых из Черноморского региона в Оман. Министр заявил, что проблемы с экспортом пшеницы вызваны «исключительно санкциями Запада, введенными незаконно». В Маскате, в свою очередь, призвали все стороны конфликта на Украине к миру, но дипломатично уточнили, что не берутся «судить политику сторон».

Нейтральный султанат

Визит главы МИД РФ в Маскат, столицу султаната, не случаен: Оман занимает особую позицию в регионе Персидского залива благодаря политике нейтралитета, выстраиваемой с 1970-х годов первым султаном Кабусом бен Саидом. Пришедший к власти в результате переворота, свергнувший с престола отца, султан Кабус на протяжении 50 лет у руля страны строил в Омане подобие ближневосточной Швейцарии — но только в политическом плане.

Нейтралитет проявился и в отношениях Омана с Ираном — султанат способствовал заключению ядерной сделки в 2015 году и поддерживает партнерские отношения с Тегераном, импортируя иранский газ.

Кроме того, Оман стал единственной страной Персидского залива, не закрывшей посольство в Дамаске в 2011 году. А в 2019-м тогдашний глава МИД Омана Юсуф бин Алави бин Абдулла признал ведущую роль России в восстановлении Сирии и возвращении сирийских беженцев.

— Мы ценим взвешенную позицию Омана по сирийскому урегулированию, по вопросу запуска инклюзивного диалога между всеми йеменскими сторонами, по проблемам безопасности в зоне Персидского залива и диалогу между арабскими странами и Ираном, — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в Маскате.

Министр подчеркнул: РФ считает позицию Омана по Украине «взвешенной, сбалансированной и опирающейся прежде всего на национальные интересы своего народа». По словам Сергея Лаврова, это «именно такой подход, который разделяют другие страны региона». Его оманский коллега в ответ на вопрос — нет ли на султанат давления со стороны Запада — заявил, что «оно не оказывается, но адресуются многочисленные требования».

— Вопрос о санкциях оставляю на усмотрение тех стран, которые их ввели против РФ. Главенствующая роль в урегулировании кризиса на Украине — на путях переговоров, — дипломатично заявил глава МИД арабского государства. При этом он призвал все стороны конфликта к мирному урегулированию и назвал происходящее «трагедией и болью для Омана».

Товарооборот РФ с Оманом в 2020-2021 годах едва превысил $200 млн. И если общий объем видится весьма скромным, в отдельных отраслях экономическое сотрудничество находится на весьма высоком уровне. Так, для султаната Россия играет ведущую роль в поставках зерновых: до 70% пшеницы Оман импортирует из РФ.

Поэтому пройти мимо этой темы во время переговоров стороны, разумеется, не могли. И уже на пресс-конференции по итогам беседы с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди Сергей Лавров раскрыл подробности этого аспекта двусторонних отношений и возникшие из-за последних событий сложности.

— Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные точки мира, и даже заминировали пути, — заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что Москва «предлагала неоднократно пути для вывода судов через гуманитарные коридоры», но Украина «не идет на сотрудничество».

В Киеве считают иначе, говоря о том, что РФ перекрывает морское сообщение Украины. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в конце марта, что Украина каждый день теряет $170 млн «из-за заблокированных морских портов, при этом внутри страны заблокировано 90 млн т аграрной продукции».

В Маскате Сергей Лавров пояснил, что проблемы с поставками зерновых в регион «вызваны исключительно санкциями, незаконно введенными Западом».

— Запреты за один день разрушили существовавшие долгие годы удобные транспортные логистические цепочки, возможности которых перекрыты из-за западной позиции. Это абсолютно агрессивная политика по отношению к мировой экономике, — подчеркнул глава МИД России.

При этом он добавил, что в недавнем докладе Генсека ООН о продовольственной безопасности «вообще не сказано ни слова о колоссальном негативном влиянии, которое оказывают санкции Запада».

Будут покупать дороже

Как и Алжир, откуда началось ближневосточное турне российского министра, Оман — один из крупнейших в мире экспортеров нефти и газа. По запасам нефти — 4,7 млрд баррелей — султанат занимает 21 место в мире. Оман, как и Россия, не входит в ОПЕК, но присоединился к расширенному соглашению ОПЕК+.

Султанат — типичный пример страны, пострадавшей от «голландской болезни», когда экономика практически полностью строится на экспорте углеводородов. Порядка 65-80% ВВП Омана формируется за счет нефтегазового сектора. При этом запасы сырья, по прогнозам, почти иссякнут уже к 2045 году.

Пандемия и низкие цены на нефть в 2020 и 2021 годах привели к тому, что Оман стал одной из самых слабых экономик в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Вторая слабейшая — Бахрейн, переживающая те же проблемы.

В 2019 и 2020 годах в Омане фиксировался большой бюджетный дефицит (около 20% ВВП) и рост зависимости от внешнего финансирования, в основном от стран Персидского залива. Это привело к тому, что международные рейтинговые агентства Moody’s, S&P Global Ratings и Fitch Group понизили кредитный рейтинг Омана до «мусорного».

Первый квартал 2022 года для султаната заканчивается как нельзя оптимистично: доходы от экспорта нефти на 70% превысили ожидания, от экспорта газа — на 125%.

Такому росту султанат обязан высоким ценам на энергоносители: бюджет был сверстан по прошлогодним показателям в $45 за баррель, тогда как в марте-апреле 2022 года цена нефти нередко превышала $100.

Между тем, пока не сообщалось о переговорах ЕС, занятого срочными поисками альтернативы российскому газу, с Оманом о поставках — в отличие от Алжира, располагающего 2,2% мировых запасов голубого топлива и занимающего 12-е место в мире по их объемам, Оман не может похвастать особо крупными запасами.

Сергей Лавров заявил, что у России «есть полное понимание как дальше жить — вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным».

— Запад доказал, что ради установления своей гегемонии он готов на преступления против тех принципов, которые он сам исповедует, включая воровство. Неприкосновенность частной собственности, презумпция невиновности — все, чем западная цивилизация кичилась как своим достижением — пущено под откос. Мы будем полагаться на наших партнеров — это большинство стран мира, — заявил российский министр.

Глава МИД РФ заверил, что у Москвы достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми Россия и будет работать, «а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации». По мнению министра, западным странам теперь придется объяснять своему населению, «почему оно должно стать беднее».

Из Омана Сергей Лавров отправился в следующую точку своего турне — Таджикистан, где, учитывая общее постсоветское пространство, одной из ключевых тем снова будет украинский кризис и его последствия.