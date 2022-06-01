Министр финансов США признала ошибку в оценках масштабов инфляции

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что не смогла верно оценить сроки и масштабы инфляции в стране. Об этом она заявила телеканалу CNN во вторник, 31 мая.

«Я думаю, что ошибалась относительно пути, по которому пойдет инфляция. <...> Как я уже упоминала, в экономике произошли непредвиденные и серьезные потрясения, которые привели к росту цен на энергоносители и продовольствие, а также к сложностям с логистикой, которые сильно повлияли на нашу экономику. Я не понимала этого прежде, не до конца понимала, но теперь мы это признаем», — сказала министр.

Йеллен попросили прокомментировать собственные заявления в 2021 году, когда она говорила, что инфляция представляет лишь «небольшой риск». Министр финансов и другие чиновники Белого дома называли инфляцию временным побочным эффектом восстановления экономики после пандемии. Но нынешнее признание доказало, что ожидания администрации США разошлись с реальным положением дел.

Позже представитель министерства финансов пояснил CNN, что комментарии Йеллен были сделаны в контексте определенных непредвиденных событий, которые ударили по экономической стабильности страны.

«Министр указывала на то, что в экономике произошли потрясения, которые усилили инфляционное давление. Его нельзя было предвидеть 18 месяцев назад, включая решение России по спецоперации, несколько волн из-за штаммов коронавируса и карантин в Китае. Как она отметила, наблюдается исторический рост и рекордное создание рабочих мест, и теперь наша цель — перейти к устойчивому и стабильному росту по мере снижения инфляции», — разъяснили в минфине США слова министра Йеллен.

Статью президента США Джо Байдена о планах по борьбе с инфляцией, опубликованную 30 мая на страницах The Wall Street Journal, а также редакцию издания за то, что та закрыла комментарии к материалу, раскритиковали читатели. Байден предложил план из трех частей, а одной из главных причин инфляции назвал спецоперацию России по защите Донбасса и экономические санкции.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и якобы действия президента РФ Владимира Путина на Украине и в Донбассе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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