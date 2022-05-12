Ведущий Fox News высмеял Байдена из-за его слов об инфляции

Ведущий Fox News Такер Карлсон 10 мая поймал президента США Джо Байдена на оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в стране.

В тот день Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому.

«Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса», — пошутил журналист.

Карлсон отметил, что сперва не поверил в то, что услышал, поэтому перепроверил заявление президента в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, но и там обнаружил эту же цитату.

Позднее в той же речи Байден подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

«То есть американцы не могут позволить купить мяса или солярки, но Байден все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьезно?», — недоумевал ведущий.

Ранее, 15 апреля, ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Байдена о том, что в росте цен в США виноват Путин. Он назвал эти слова американского лидера полной и абсолютной ложью.

До этого, 13 апреля, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.