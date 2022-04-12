Цены на газ в США достигли максимума с ноября 2008 года

Цена фьючерсов на природный газ в США в ходе торгов поднялась на самый высокий уровень за более чем 13 лет. Об этом 12 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны, пишет агентство.

Так, газ в Нью-Йорке в понедельник, 11 апреля, подорожал на 5,8%. Такая погода, как ожидают аналитики, приведет к оттоку топлива из хранилищ. Это происходит в то время, когда запасы должны пополняться.

В настоящее время запасы в подземных хранилищах и водоносных горизонтах находятся на самом низком уровне с 2019 года на сезонной основе. Экспорт находится на пределе возможностей.

Торги закрылись на уровне $6,62 за миллион британских тепловых единиц (1 куб. м), что является самым высоким уровнем с ноября 2008 года.

Также 12 апреля сообщалось, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. Значительная часть мартовского всплеска инфляции произошла из-за начала Россией спецоперации по освобождению Донбасса, введения антироссийских санкций и резкого роста цен на топливо.

По мнению экономистов, цены должны начать снижаться в ближайшие месяцы, отчасти потому, что цены на бензин несколько снизились.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

По причине роста цен на энергоносители рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни и Великобритания. 11 апреля эксперты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции. Цены растут в странах Евросоюза и Азии.