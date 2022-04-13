Байден связал рост цен в США со спецоперацией РФ по защите Донбасса

Рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Об этом в среду, 13 апреля, заявил американский президент Джо Байден.

«Два крупнейших производителя зерна в мире — <…> Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли», — сказал он во время публичного выступления в штате Айова.

Также глава Белого дома обратился к конгрессу США с требованием «срочно решить» проблему с инфляцией. Со своей стороны он отметил, что делает всё возможное для сдерживания роста цен.

Накануне в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

По мнению экономистов, цены должны начать снижаться в ближайшие месяцы, отчасти потому, что цены на бензин несколько снизились.

Тогда же стало известно о росте потребительских цен в США на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Днем ранее Байден подписал законопроект конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Согласно новому закону, Вашингтон будет уполномочен ввести более высокие пошлины на импорт из этих двух стран, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Положение будет действовать до начала 2024 года, но также предусмотрена возможность его отмены при подходящих обстоятельствах.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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