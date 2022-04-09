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Байден подписал закон об отмене нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией
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Президент США Джо Байденом подписал законопроект Конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией. Информация об этом была опубликована пресс-службой Белого дома 8 апреля.

Согласно новому закону, Вашингтон будет уполномочен ввести более высокие пошлины на импорт из этих двух стран, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Положение будет действовать до начала 2024 года, но также предусмотрена возможность его отмены при подходящих обстоятельствах.

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В этом же сообщении содержится информация о том, что Байден подписал законопроект об эмбарго на импорт российских энергоносителей.

7 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден подпишет законопроект, за который проголосовал Сенат Конгресса США. Американский лидер при этом подписал документ в марте уже, после чего он был одобрен одобрила Палатой представителей американского парламента, поэтому новый законопроект можно считать просто кодификацией.

7 апреля американское Министерство финансов расширило санкци против России, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

8 марта США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом Байден признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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