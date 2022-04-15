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Ведущий Fox News назвал лживыми слова Байдена о вине Путина в инфляции в США

Американский телеведущий раскритиковал Байдена за перекладывание вины в инфляции в США на Путина
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Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват российский лидер Владимир Путин.

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«Это полная и абсолютная ложь. Примерно 15 месяцев, что Байден занимает пост президента, всё идет не так. Подчеркну, именно всё. Я не могу назвать ничего, что реализовывалось бы правильно», — заявил он в эфире телеканала в четверг, 14 апреля.

Журналист отметил, что цены на продукты в магазинах зашкаливают, а инфляция продолжает расти. Арендная плата, по его словам, увеличилась более чем на 17%, а зарплата упала на 3%. Кроме того, экономика «Зеленого нового курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

«По словам администрации: историческая инфляция в Америке не имеет ничего общего с триллионами долларов Байдена в виде новых подачек. И рекордные затраты на энергоносители никак не связаны с ограничениями Байдена на нефть и газ. Кстати, во всем плохом, что происходит, виноват Владимир Путин. Но это ложь, и, к счастью, американцы ее видят», — заключил Хэннити.

13 апреля Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

До этого, 10 марта, Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями. При этом американский лидер выразил уверенность, что издержки, с которыми столкнутся США в связи с антироссийскими санкциями, будут намного слабее, чем последствия для РФ.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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