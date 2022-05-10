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Такой же, как все: фонды распродали биткоины перед повышением ставки ФРС

Собеседники «Известий» рассказали, почему сейчас не лучшее время для криптоинвестиций
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Последняя неделя апреля стала одной из худших с момента прошлогоднего ограничения майнинга в Китае. В результате распродажи цифрового актива крупнейшими мировыми фондами курс главной криптовалюты опустился с $40,7 тыс. до $35,8 тыс. за последние две недели. «Известия» разбирались, стоит ли инвесторам ждать очередного отскока и насколько защищены активы россиян от блокировок со стороны международных площадок.

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«Медвежий» месяц

По данным Cointelegraph, с начала апреля из биткоина в общей сложности было выведено $310,8 млн, притом что только за последнюю неделю апреля инвесторы перевели в фиат $120,1 млн — это стало крупнейшей распродажей с прошлого июня, когда в Китае запретили майнинг, а Tesla объявила, что больше не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои электромобили.

Собеседники «Известий» отмечают, что перед апрельской распродажей никаких настолько же ярких негативных событий в криптоиндустрии не происходило, — на курс главной мировой криптовалюты повлияло то же, что и на котировки всех остальных рисковых активов.

Это напрямую связано с «ястребиной» политикой ФРС США, объявившей войну разбушевавшейся инфляции. Индекс доллара США уже подскочил до уровней начала 2000-х годов, и его укрепление к корзине основных мировых валют продолжится, — говорит партнер компании Noa Circle Эдуард Давыдов. — Консервативные инвесторы традиционно выходят в дорожающий доллар из всех активов, это видно и по снижающемуся фондовому рынку в целом, и биткоин-фонды — не исключение.

Такой же как все
компании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов тоже считает, что риторика ФРС наряду с ожидаемым повышением ключевой ставки регулятора стали главными причинами оттока средств не только из самой криптовалюты, но и связанных с ней компаний — инвесторы просто перекладываются в более стабильные активы с понятной процедурой восстановления после кризиса.

— Это подтверждает статистика последних двух месяцев. Например, акции MicroStrategy снизились на 33%, Block/Square потеряла 34%, бумаги Coinbase упали на 48%. В целом курс на повышение ставок со стороны мировых регуляторов и рост инфляции снижают привлекательность криптоактивов, из-за чего сокращается капитализация компаний и рынка, — пояснил Богданов.

Рынок давит

В разговоре с «Известиями» часть экспертов выразила уверенность в том, что дальнейшее повышение ставки ФРС, которая должна вырасти к концу года до 2,25–2,75%, продолжит давить на курс биткоина как напрямую, так и опосредованно. Дело в том, что рост ставки всегда приводит к негативным тенденциям в ценных бумагах технологических компаний, которые торгуются на бирже Nasdaq. А это, в свою очередь, обязательно скажется и на котировках биткоина.

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Корреляция цены биткоина и индекса Nasdaq близка к 90%, поэтому цена на него в большей степени — отражение состояния индекса высокотехнологичных компаний. К тому же ситуацию в краткосрочной перспективе может существенно изменить смена политики крупных игроков в лице ТНК или центробанков развитых государств, — говорит генеральный директор инвесткомпании «АБЦ» Евгений Лашков.

До каких именно уровней может снизиться курс биткоина — вопрос спорный. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, пока цена находилась ниже $41,8 тыс. за монету, оставалась высокой вероятность обновления минимума от 1 мая в $37,3 тыс., что и случилось на днях. В то же время поддержкой выступал уровень $36,8 тыс., и он тоже был пройден. Это означает, что продавцы будут и дальше продавливать курс ближе к уровню $32,9 тыс. А вместе с возможным падением фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq курс может дойти до $30 тыс. за монету.

Такой же как все
майнинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эдуард Давыдов из Noa Circle добавляет, что некоторые аналитики склоняются к тому что биткоин может отправиться за набором ликвидности в диапазон $25–30 тыс. за монету, после чего начнется новая фаза сильного роста. Но для реализации такого сценария есть как минимум одно серьезное препятствие.

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— Институциональные деньги вошли в биткоин на уровне $30 тыс., и считается, что теперь это минимум его стоимости, ниже которого цена не опустится по причине того, что крупные игроки не станут фиксировать убытки, продавая по ценам ниже этих уровней, — говорит Давыдов.

Россиянам вход воспрещен

Насколько оправданы сейчас попытки инвесторов найти точку входа в криптовалюты — каждый из них должен решать для себя сам. Эдуард Давыдов отмечает, что любой инструмент для вложения средств сопряжен с определенным риском их потери, и криптовалюты — не исключение.

Но если раньше такие риски для российских инвесторов были связаны преимущественно с подвижностью котировок самих криптовалют, то теперь проблема еще и в том, что многие международные площадки блокируют аккаунты российских пользователей. А это фактически потеря всех инвестированных средств.

Массовая безадресная блокировка аккаунтов и счетов российских граждан либо представляет собой пример иррационального поведения, основанного на эмоциях, либо обусловлена стремлением владельцев конкретных площадок приспособиться к текущей политической конъюнктуре, — говорит Евгений Лашков из «АБЦ». — В обоих случаях действия лиц, принимающих решения, становятся источником повышенного риска. В сложившейся ситуации уровень безопасности инвестиций остается достаточно низким. И маловероятно, что положение дел улучшится в течение как минимум ближайших шести месяцев.

Такой же как все
инвестор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем, кто всё же хочет рискнуть, собеседники «Известий» дают два совета. Один из них — использовать для хранения криптовалюты только аппаратные, или, как их еще называют, «холодные» кошельки. С их помощью можно попробовать быстро купить монету на бирже и сразу же вывести ее на кошелек до блокировки аккаунта.

С другой стороны, учитывая изменения в политике крупнейших мировых криптобирж, гораздо безопаснее для проведения сделок использовать российские сервисы и площадки, находящиеся в местном правовом поле.

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