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Счетная расплата: Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о крипте

В итоговый документ могут войти требование об обязательной передаче данных следствию и запрет на рекламу платформ
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Счетная расплата: Минфин согласился с требованиями силовиков к закону о крипте
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2022-04-25 20:41:27
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Минфин поддержал ряд предложений силовых ведомств по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. В документе хотят закрепить, что криптобиржи и криптокошельки обязаны предоставлять данные следователям наряду с судами и запретить рекламу таких площадок без лицензии. Кроме того, в законопроекте уточнят порядок ареста цифровых активов. Такие инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту (есть у «Известий»). По мнению экспертов, доработки по-прежнему требует регулирование майнинга и его налогообложения. В Госдуме ожидают внесения законопроекта в мае.

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Поддержать нельзя отклонить

МВД, Минэк, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг представили свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют. Позиции ведомств собраны в таблице замечаний к документу, с которой ознакомились «Известия».

Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. Кроме того, служба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами, следует из таблицы. В ФСБ также указали на то, что законопроект обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их «состав, характер и порядок формирования», отмечено в документе.

В МВД считают, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов, следует из таблицы замечаний.

Счётная расплата
криптовалюта
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии, указано в документе. Таким организациям налоговая служба хочет полностью запретить рекламу на территории страны, сказано в отзыве ведомства.

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам, отмечено в таблице замечаний.

«Известия» направили запросы в Минфин и ЦБ, а также в ведомства, позиция которых представлена в сводной таблице замечаний к законопроекту.

Счётная расплата
биржа
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сейчас законопроект прорабатывается заинтересованными органами власти, сказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Внесение документа в Госдуму ожидается в мае, уточнил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

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Голуби криптомира

Вместе с тем Минфин не поддержал ряд инициатив силовиков и налоговиков, направленных на ужесточение регулирования криптовалют. Например, пока нет межведомственного консенсуса насчет определения майнинга. В ФСБ считают, что наличие в законопроекте словосочетания «распределенный реестр» ограничивает сферу применения определения только децентрализованными системами, исключая иные, сказано в таблице замечаний. Кроме того, в ФСБ выступили за обязательное зачисление на криптобиржи цифровой валюты, полученной в результате майнинга, а также за применение к нему норм антиотмывочного законодательства, указано в документе. В нем же отмечено, что Минфин эти идеи не поддержал.

Также министерство отклонило предложения ФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. В Минфине сочли нецелесообразным «излишне детальное и жесткое регулирование» на данном этапе развития крипторынка, поскольку это может вызвать отток клиентов и инвесторов. Отверг Минфин и идею ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только криптобирж, но и криптокошельков, а также порядок учета намайненной цифровой валюты.

Помимо этого, ФНС выступила за запрет для банков проводить операции купли-продажи цифровой валюты с нелицензированными криптобиржами и криптокошельками, а также с лицами, кому запрещено переводить деньги. Во втором случае речь, по сути, идет о том, что требования «антиотмывочного» законодательства должны распространяться на крипту, пояснил «Известиям» руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Это предложение налоговой требует обсуждения, считают в Минфине. При этом эта норма, по мнению специалистов министерства, существенно обременит внутренний контроль банков.

Счётная расплата
фнс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Росфинмониторинге «Известиям» напомнили, что цифровая валюта уже приравнивается к имуществу с точки зрения «антиотмывочного» законодательства. Если его субъектами станут и криптобиржи, и криптокошельки, переводы цифровых валют попадут под контроль по аналогии с банковскими денежными переводами, пояснили в службе.

Доработанная версия законопроекта принципиально не отличается от первоначальной, точечные изменения не свидетельствуют о новом подходе к регулированию криптовалют, оценил Максим Башкатов. Среди наиболее важных отдельных правок он отметил оптимизацию терминологии, в частности понятия майнинга. Также были подкорректированы нормы, направленные на защиту физлиц, не являющихся «профессиональными приобретателями криптовалют»: теперь документ четко разграничивает их с квалифицированными инвесторами, объяснил он. Среди других актуальных инициатив — оптимизация процедуры ареста и взыскания цифровых валют, полагает аналитик.

Минфин предлагает достаточно сбалансированный подход к регулированию майнинга и обращения криптовалют, считает директор по внешним связям крупнейшего в СНГ оператора дата-центров для добычи криптовалют BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, должен быть уполномоченный орган, контролирующий майнеров и выдающий лицензии криптобиржам и криптообменникам, а также нужны поправки о налогообложении для майнеров в момент перевода добытой крипты в фиатные деньги с возможностью операторов выполнять функции налоговых агентов для майнеров-физлиц.

Экспертный совет при рабочей группе Госдумы по регулированию криптовалют, в свою очередь, призвал отменить разовый лимит в 50 тыс. рублей для операций клиентов, не прошедших специальное тестирование. Об этом сказано в протоколе последнего заседания, с которым ознакомились «Известия». В документе также представлена идея ввести обязательные идентификации клиентов (KYC) для всех операторов обмена.

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