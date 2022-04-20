Платежная видимость: власти обсуждают легализацию криптовалюты во внешней торговле

Российским компаниям могут разрешить расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Покупать и продавать ее для совершения подобных сделок можно будет только на криптобиржах. С соответствующей инициативой выступила ФНС , она прописана в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте» (есть у «Известий»). В Минфине частично поддержали идею, указав, что она требует проработки, обсуждения и, возможно, законодательного регулирования. Реализация инициативы может активизировать торговлю с дружественными России странами, в которых криптовалюты признаны законным платежным средством, считают эксперты.

Исключение из правила

В спорах кабмина и ЦБ о будущей модели регулирования криптовалют был один общий знаменатель — запрет на использование цифровых активов в качестве средства платежа. Такой подход нашел отражение в законопроекте Минфина «О цифровой валюте», доработанная версия которого есть в распоряжении «Известий». Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается — она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций.

Однако в законопроекте есть оговорка, что запрет действует, «если иное не предусмотрено настоящим законом». Ссылаясь на это, ФНС предложила Минфину сделать исключение для бизнеса и дополнить документ следующим положением: «Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

При этом приобретать и продавать цифровые деньги за рубли необходимо в криптокошельках и на криптобиржах, говорится в поправках налоговой службы. Они прописаны в сводной таблице предложений (есть у «Известий») к новой версии законопроекта Минфина. Соответствующие материалы подготовлены министерством и разосланы в профильные ведомства.

В таблице позиция Минфина по указанному предложению значится как «поддерживаем частично». Данный вопрос требует проработки, обсуждения и, возможно, регулирования в других законах, указал Минфин в документе.

Цифровой мотив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Биткоин и санкции

Для внешнеторговых сделок с криптовалютой необязательна полная синхронизация правового регулирования, достаточно, чтобы законы стран контрагентов по сделке допускали использование цифровых денег в качестве средства платежа, пояснил «Известиям» руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Для таких расчетов, скорее всего, будут использоваться биткоин и эфир. В большинстве стран как в законодательстве, так и в судебной практике нет запрета на расчеты в криптовалютах, указал он.

По словам Максима Башкатова, ключевая проблема заключается не в негативном отношении к крипте со стороны других стран, а в том, что это может расцениваться как попытка обхода санкций в отношении России. На недопустимость этого указывали США, ЕС и Япония. В частности, Евросоюз в пятом пакете рестрикций от 8 апреля запретил оказывать российским резидентам услуги со стороны операторов криптовалютных кошельков, вести учет и хранение криптоактивов, если их сумма превышает €10 тыс., напомнил он. Причем сами криптобиржи и майнинговые пулы в ряде случаев выразили готовность соблюдать санкции, добавил аналитик.

Таким образом, цифровые деньги не станут инструментом обхода санкций, однако смогут использоваться для оптимизации расчетов в условиях, когда невозможно проводить сделки в долларах и евро. То есть они могут быть полезны для неподсанкционного бизнеса, считает юрист. При этом, если компании обяжут продавать полученную крипту подобно валютной выручке, это снизит ее привлекательность как средства платежа, полагает Максим Башкатов. Частичная легализация не создаст существенных рисков для финансовой системы, поскольку «цифровые деньги по-прежнему нельзя будет использовать как средство платежа по внутренним договорам» , уверен он.

Цифровой мотив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отсутствие правовой синхронизации может вызвать сложности с таможней, если отплата криптой не разрешена в стране происхождения товара, предупредил замдекана факультета права ВШЭ Роман Янковский.

Потенциальной проблемой предложенного механизма может стать и маскировка внутренних контрактов под внешние. Кроме того, возникнут трудности с верификацией контрагента, поскольку банки не будут задействованы в схеме оплаты товаров и услуг. Таким образом, могут создаваться фиктивные контракты с целью выведения денег в криптовалюте и занижения прибыли , предупредил Роман Янковский.

В Минфине, ФНС, Минэке и РЭЦ на запросы «Известий» не ответили. В РСПП от комментариев отказались.