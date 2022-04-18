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Деление на касты: за хранение крипты вне бирж предлагают уголовное наказание

Какие владельцы цифровых активов могут столкнуться с проблемами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Деление на касты: за хранение крипты вне бирж предлагают уголовное наказание
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2022-04-15 18:23:03
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За хранение криптовалюты на некастодиальных криптокошельках, то есть вне традиционных счетов на криптобиржах, следует ввести уголовную ответственность. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ и ведомства (есть у «Известий»). В АБР такой подход считают более логичным, хотя и допускают, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам. В Росфинмониторинге «Известиям» сообщили, что предложение банкиров заслуживает внимания. В Минфине заявили о готовности рассмотреть инициативу в установленном порядке. Депутаты и эксперты, в свою очередь, называют ее слишком радикальной и труднореализуемой.

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АБР разработало концепцию обращения взыскания на некастодиальные криптовалюты (есть у «Известий»). Речь идет о цифровых активах, хранящихся вне счетов на криптобиржах и криптокошельках. Если средства на кастодиальных кошельках де-факто контролируются операторами обмена (по аналогии с банковскими вкладами), то на некастодиальных цифровые активы и ключи находятся под личным контролем пользователя. И именно он, а не биржа несет ответственность за их сохранность.

Такие кошельки считаются наиболее безопасными, поскольку не подвержены регуляторным рискам, анонимны и их крайне сложно взломать. Выделяют два вида некастодиальных кошельков: «горячие» и «холодные». Первые — это браузерные с доступом через мобильные приложения, а вторые — аппаратные, с физическим доступом к кошельку, которые напоминают обычные флешки.

Вместе с тем существуют серьезные проблемы с взысканием криптовалюты должников и преступников, хранящейся на некастодиальных кошельках, рассказал «Известиям» вице-президент АБР Анатолий Козлачков. По его словам, концепция разрабатывалась при консультативной помощи МВД. Она предусматривает введение уголовной ответственности за факт хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках в случае, если она не была задекларирована. Такой подход представляется более логичным, но сейчас ассоциация склоняется к гражданско-правовому, при котором уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ в предоставлении ключей уполномоченным органам, пояснил вице-президент АБР.

Деление на касты
криптовалюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В случае установления связи должника и анонимного криптокошелька перед лицом может быть поставлен выбор: либо выдать ключ, либо подвергнуться наказанию за сокрытие имущества в форме цифровых активов, говорится в документе. Установление ответственности, по замыслу банкиров, позволит предотвращать отток капитала посредством открытия некастодиальных криптокошельков.

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Уголовно-правовой подход позволит уравнять всех субъектов крипторынка «в качестве лиц, обязанных платить налоги», и позволит снять противоречие между подходами Банка России и Минфина к регулированию оборота криптовалют, считают в АБР. Вместе с тем существует и второй путь решения проблемы — гражданско-правовой. Однако его реализация осложняется техническими сложностями с принудительным вскрытием некастодиальных криптокошельков, признают банкиры.

Необходимость жестких мер ответственности мотивируется задачей создания в России «замкнутого контура обращения криптовалют», который, по мнению АБР, невозможен без эффективной системы обращения взыскания на некастодиальные криптовалюты. Этому препятствуют два фактора: во-первых, анонимность владельцев таких криптокошельков и, во-вторых, техническая сложность их вскрытия без согласия собственников. Это делает практически нереализуемым принудительное взыскание таких активов.

Однако уже существуют и активно используются технологии по деанонимизации владельцев криптоактивов, указывается в концепции. В разговоре с «Известиями» Анатолий Козлачков рассказал, что правоохранительные органы уже давно прибегают к услугам специальных компаний, которые могут отслеживать цепочки трансакций в блокчейне и таким образом устанавливать принадлежность криптоактивов конкретным лицам и связь с противоправными действиями. Цена одной такой услуги составляет порядка $10 тыс., уточнил он. В связи с этим требуются отечественные государственные аналоги, уверен вице-президент АБР.

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Проблемы со связью

В середине апреля АБР разослала свою концепцию в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг. Копии писем есть в распоряжении «Известий». Росфинмониторинг считает, что предложение банков заслуживает внимания, заявили «Известиям» в ведомстве. В Минфине рассказали, что инициатива к ним пока не поступила, но министерство готово рассмотреть ее в установленном порядке. В Банке России от комментариев отказались.

Концепция была представлена на экспертном совете рабочей группы Госдумы по регулированию криптовалют. Идея об уголовной ответственности встретила критику со стороны ряда депутатов и участников рынка. Так, замглавы рабочей группы Андрей Луговой заявил, что понимает озабоченность вопросом, но подход АБР будет только препятствовать легализации рынка. На проблематичность установления связи человека с некастодиальным кошельком указал председатель комиссии по развитию цифровых финансовых активов Российского союза налогоплательщиков Валерий Тумин.

Деление на касты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Опрошенные «Известиями» эксперты также скептически отнеслись к идее АБР. Ввести уголовную ответственность можно, но отслеживать наличие таких кошельков у граждан нереально, взломать их тоже затруднительно, а во многих случаях невозможно, уверен заместитель декана факультета права ВШЭ Роман Янковский. Подобные инициативы уже неоднократно выдвигались правоохранительными органами, но никогда не находили поддержки, что, на его взгляд, связано как раз с технической невозможностью их реализации.

Уголовную ответственность считает излишней и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Достаточно ввести серьезные административные штрафы, полагает он. Уже сейчас технически возможно связать большинство криптоактивов с конкретными лицами, а обращение взыскания на них будет возможным при хранении на бирже и на «горячих» кошельках, оценил юрист. Стимулами не уходить в тень должны стать налоговые льготы и административные штрафы, предложил Андрей Гусев.

Регулирование как некастодиальных, так и кастодиальных кошельков в России на данный момент отсутствует, констатирует руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Идея уголовной ответственности «в корне неверна», но обходной путь возможен, а именно, угроза правовых последствий за отказ от раскрытия информации об активах и предоставления доступа к ним, убежден он. Хранить криптовалюту на биржах россиянам сейчас небезопасно ввиду потенциальной угрозы заморозки активов из-за санкций, пояснил аналитик.

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