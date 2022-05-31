Американцы раскритиковали планы Байдена по борьбе с инфляцией

Читатели газеты The Wall Street Journal раскритиковали статью президента США Джо Байдена о планах по борьбе с инфляцией, опубликованную 30 мая, а также саму редакцию издания за то, что та закрыла комментарии к материалу.

«Почему мы не можем комментировать пропагандистский материал Байдена?» — написал один из читателей под другим материалом газеты.

Многие пользователи подчеркивали, что не верят в то, что статья написана президентом.

«Сначала я подумал, что это фейк — может быть, кто-то написал саркастический ответ Байдену. Но потом до меня дошло, что он действительно написал это (или, как я уверен, кто-то написал это для него). Должно быть, он серьезно. Это жалкая манипуляция некоторыми статистическими данными», — отметил другой комментатор.

По его словам, правда заключается в том, что политика Байдена вызвала рост цен на газ до исторического максимума, но американская администрация предпочитает винить в этом Россию.

Еще один читатель заявил, что статья главы Белого дома имеет мало общего с реальностью и заставила его осознать, настолько презренно американские элиты относятся к обычным людям.

План Байдена по борьбе с инфляцией состоит из трех частей: возложение основной ответственности в вопросе на Федеральную резервную систему (ФРС), принятие мер по снижению нагрузки на семьи в период экономической нестабильности и снижение федерального дефицита бюджета. Одной из главных причин инфляции Байден назвал спецоперацию России по защите Донбасса и экономические санкции.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что одобрение деятельности президента США Джо Байдена на фоне растущей инфляции снизилось до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и якобы действия президента РФ Владимира Путина на Украине.

Многие эксперты и сами американцы призывали американскую администрацию не перекладывать на других ответственность. Так, ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Байдена о том, что в росте цен в США виноват Путин. Он назвал эти слова американского лидера полной и абсолютной ложью.

9 апреля Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявлял, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.