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Рейтинг Байдена упал до рекордных 36%

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства. Об этом в среду, 25 мая, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

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Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42 до 36%.

При этом еще, по данным на 20 мая, рейтинг поддержки президента Соединенных Штатов находился на отметке 39%. Только 20% американцев считают, что США при Байдене движутся в верном направлении.

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16 мая NBC News сообщили, что рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума. Всего 39% американцев одобряют его работу, 56% недовольны. Граждане США не удовлетворены работой президента в вопросах инфляции, экономики и безопасности границ. Эти проблемы вызывали критику в отношении Байдена на протяжении большей части его президентства.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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