Рейтинг поддержки Байдена упал до 39%

Рейтинг поддержки президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до минимума — 39%. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на центр общественных исследований AP-NORC.

В опросе, который был проведен с 12 по 16 мая, принимали участие 1172 жителя США. Согласно информации издания, данный показатель является самым низким за всё время президентства политика. Только 20% американцев считают, что США при Байдене движутся в верном направлении.

Показатели Байдена внутри собственной партии в целом вызывают тревогу, поскольку общий рейтинг одобрения политика среди демократов за последний месяц упал до 73%, что на 9% ниже прошлых исследований, пишет «Газета.Ru».

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16 мая NBC News сообщили, что рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума. Всего 39% американцев одобряют его работу, 56% — недовольны. Граждане США недовольны президентом в вопросах инфляции, экономики и безопасности границ. Эти проблемы вызывали критику в отношении Байдена на протяжении большей части его президентства. Согласно опросу, только 37% населения относятся к Джо Байдену положительно.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.