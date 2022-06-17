Антонов назвал сотрудничество с Россией ключом к разрешению продовольственного кризиса

Сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем, о чем в четверг, 16 июня, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат раскритиковал обращенные в сторону России высказывания, которые содержат в себе обвинения в препятствии вывозу украинского зерна. Антонов напомнил, что именно Киев блокирует выход торговых судов из Черного моря. Россия, напротив, готова предоставить гарантии безопасности движения судов с продовольствием, так как Москва понимает важность поставок продукции в нуждающиеся страны.

«Это было их (Украины — Ред.) решение установить около 420 мин. Из-за устаревшей конструкции их якоря часто отваливаются, что только увеличивает их опасность. В результате в Николаеве, Херсоне, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном застряли десятки иностранных судов (70 судов из 60 стран по состоянию на 31 мая). Россия принимает меры по поддержке гражданского судоходства. Порт Мариуполь прошел очистку и возобновил свою работу. С марта ВМФ (Военно-морской флот — Ред.) России организует ежедневные гуманитарные коридоры из территориальных вод Украины в пролив Босфор. Подробные координаты были обнародованы», — написал дипломат в своей статье, опубликованной на страницах The National Interest.

Антонов подчеркнул, что успех может быть достигнут только при условии, что украинские власти согласятся конструктивно сотрудничать, а начать им следует с удаления мин, которые они установили.

«С нашей стороны нет никаких препятствий. Сейчас мяч на поле киевлян. Помимо Одессы, мы видим еще несколько способов организации доставки украинской продукции за рубеж. Например, используя инфраструктуру на Азовском море. Мы готовы содействовать беспрепятственному экспорту зерна из портов, находящихся под нашим контролем. Существуют также возможности использования транспортных коридоров через Польшу, Румынию и Беларусь. Единственное, чего требует последний — и, безусловно, самый простой с точки зрения практической реализации — вариант, — это отмены санкций в отношении белорусских удобрений», — добавил он.

Российский посол подчеркнул готовность страны строго выполнять свои обязательства по международным контрактам в отношении поставок сельскохозяйственной продукции, так как в Кремле осознают важность пшеницы из РФ для стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Целью России, пишет дипломат, всегда была стабилизация ситуации на мировом продовольственном рынке и оказание помощи странам, нуждающимся в качественном и недорогом зерне.

«В текущем сельскохозяйственном году наш экспорт составит 37 млн тонн зерна, в следующем году мы планируем увеличить его до 50 млн тонн. Россия намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — написал он.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. Он подчеркнул: при желании решить вопрос, можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».