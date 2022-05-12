Путин указал на бьющие по народам Европы и США раздутые амбиции Запада

Авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Об этом 12 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Ранее, 7 мая, стало известно, что около половины населения Германии не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.

В то же время индийский политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции обоюдоострым оружием, которое наносит вред не только России, но и Западу. Он обратил внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего в свою очередь возникли политические проблемы.

До этого, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

3 мая Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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