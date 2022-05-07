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Опрос показал нежелание немцев переплачивать из-за санкций Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Около половины населения ФРГ не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. Об этом стало известно 7 мая благодаря опросу аналитического центра Civey для канала Die Welt.

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Опрос показал, что 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания. При этом 46% опрошенных не хотят оплачивать из своего кармана дополнительные расходы санкционной политики Европейского союза.

Данные Civey также свидетельствуют, что 64% жителей Германии также выступают за то, чтобы компании, получающие прибыль от конфликта вокруг Украины, платили дополнительные налоги, тем самым покрывая затраты на санции. Только 27% высказались против этой меры.

2 мая политолог Брахма Челлани выразил мнение, что антироссийские санкции — это «обоюдоострое оружие», которое наносит вред не только России, но и Западу. Он также обращает внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего, в свою очередь, возникли политические проблемы.

Ранее, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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