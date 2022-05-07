Политолог назвал антироссийские санкции ловушкой для Запада

Политолог Брахма Челлани назвал антироссийские санкции «обоюдоострым оружием», которое наносит вред не только России, но и Западу. Об этом он написал 2 мая в журнале The Hill.

«Запад, по сути, попал в ловушку: санкции и углубляющийся конфликт, помогая поднять мировые цены на сырье и энергоносители, приводят к увеличению доходов Москвы, несмотря на значительное сокращение экспорта ею энергоресурсов», — заявил он.

Помимо этого политолог обращает внимание на то, что рост цен спровоцировал инфляцию в США и странах-союзниках, из-за чего, в свою очередь, возникли политические проблемы. При этом рубль резко восстановился после принятых правительством мер, в то время как, например, японская иена упала до 20-летнего минимума к доллару.

«Между тем безудержная инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибылям западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции усугубляет и без того тяжелое положение для потребителей», — указал эксперт.

По его словам, апрель стал худшим месяцем для Уолл-стрит после обвала в марте 2020 года, произошедшего из-за пандемии коронавируса, — индекс S&P 500 упал на 8,8%.

Кроме того, Челлани отметил, что Россия — самая богатая страна с точки зрения запасов природных ресурсов, и подчеркнул, что, несмотря на ограничения, она является важным игроком на мировом рынке. Проигравшими от антироссийских санкций он назвал бедные страны, в которых рост цен на топливо, продукты питания и удобрения вызвал уличные протесты и политические беспорядки и чреват увеличением внешнего долга.

По его мнению, Запад стремится вызвать у России «шок и трепет», но последствия антироссийских санкций непредсказуемы.

«Исторически санкции работали лучше против малых и уязвимых государств, чем против крупных и могущественных. Но они редко производили своевременные изменения. Нынешним западным санкциям могут потребоваться годы, чтобы серьезно повредить российской экономике», — заявил Челлани.

Ранее, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил подробности о шестом пакете санкций от Евросоюза в отношении России. По его словам, новые рестрикции подразумевают отключение от системы SWIFT новых российских банков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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