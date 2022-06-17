Президент России возложил вину за грозящий миру голод на США и ЕС

Грозящий миру голод будет целиком на совести администрации США и Евросоюза. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он уточнил, что нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности.

Кроме того, Путин заявил, что РФ обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений.

«В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь, речь идет об африканских странах и о регионе Ближнего Востока», — сказал он.

Он напомнил, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины. «Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», — уточнил Рутин.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Евросоюза, а также США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих.

Накануне российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудничество с РФ могло бы стать ключевым методом разрешения продовольственного кризиса, но вместо решения проблемы западные страны продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро 5 июня сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году в случае недостатка сырья и его подорожания может вырасти количество недоедающих более чем на 13 млн человек.

В то же время президент РФ Владимир Путин в начале июня своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. По его словам, можно найти массу способов решения проблемы.