В ФАО прогнозируют ухудшение продовольственной ситуации в мире в 2023 году

В 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. Об этом 5 июня сообщил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) Максимо Тореро. По его прогнозам, в следующем году украинский кризис может привести к недостатку сырья и его подорожанию, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн. человек.

«В 2022 году проблемой является не наличие продовольствия, а его доступность. Кукуруза и зерно нужны не только для того, чтобы делать хлеб и муку, но и для корма скота. Их удорожание отражается на стоимости продукции. РФ является наиболее крупным экспортером удобрений <...>. Создается угроза производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 году. <...> При наихудшем сценарии с увеличением цен на нефть и блоком экспорта удобрений можно ожидать, что под угрозой недоедания окажутся еще 13,7 млн человек», — заявил эксперт в интервью газете La Stampa.

Тореро отметил, что текущий кризис накладывается на предыдущий — пандемию COVID-19. По его словам, ситуация не будет урегулирована, то проблемы недоедания могут коснуться еще несколько миллионов человек. Больше всего проблемы недоедания коснутся населения бедных африканских стран, а Европа столкнется с проблемами производства продовольствия. Экономист рассказал, что такие страны как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия и Эстония, почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения, отметил он.

«53 страны находились в состоянии кризиса с продовольственной безопасностью еще до начала <украинского кризиса>, 193 млн считаются в уязвимом положении, но пока не в хроническом голоде. Сложившаяся ситуация может привести к ухудшению положения и этой категории», — заявил Тореро.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.