В ООН заявили о невозможности решения кризиса без продовольствия РФ на рынке

Урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 1 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции из Украины и продовольствия и удобрений из России», — сказал он.

Генсек уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

Гутерриш 18 мая также отмечал, что эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет. Он подчеркивал, что российские продукты питания и удобрения должны иметь беспрепятственный доступ на мировые рынки.

Ранее страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с подобными обвинениями. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов.