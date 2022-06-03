Орешкин заявил об усилиях РФ по покрытию дефицита продовольствия в мире

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в четверг, 2 июня, заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода.

По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США.

«В принципе, в мире проблем с продовольствием нет. Продовольствия достаточно, но оно концентрируется в отдельных странах в значительной части, поэтому другие страны голодают. Если бы оно более равномерно по миру распределялось, голода бы не было. Но [США всё] скупят и, к сожалению, обрекут тем самым на голод страны Африки и страны арабского мира», — отметил политик в интервью RT.

Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире. Так, экспорт пшеницы в предстоящий сезон, уточнил он, ожидается на 13 млн т больше, чем в прошлом году.

Говоря о запасах украинского зерна, помощник президента оценил их объемы в 6 млн т, а не в 20 млн т, как сообщают Соединенные Штаты.

«Даже 20 млн т — это всего лишь 2,5% глобального производства пшеницы. А с точки зрения всего продовольствия, это меньше 0,5% всего продовольствия, производимого в мире», — пояснил он.

При этом Орешкин заметил, даже тот объем украинского зерна, который называют в Вашингтоне, является «не такой большой цифрой», и привел в пример Индию, которая каждый год теряет примерно 11 млн т пшеницы из-за засухи.

«Где-то засуха, где-то другие проблемы, но вот такой накачки деньгами, таких проблем на энергетическом рынке не было уже давно, и, на самом деле, это корень всех проблем», — подчеркнул политик.

По его словам, Штаты еще во времена пандемии «напечатали доллары», которые разошлись по всему миру. Это привело к инфляции, и цены на продукты резко поднялись.

«Россия будет здесь делать всё, что в ее силах, несмотря на все козни и происки стороны Европы и США», — заключил помощник российского президента.

Ранее в этот день директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что из-за конфликта вокруг Украины и последовавшего за ним продовольственного кризиса приблизительно 13–15 млн человек могут оказаться на грани голода. Он подчеркнул, что конфликт вокруг Украины не был первопричиной голода на планете, но обострил ситуацию для тех стран, что только начинали преодолевать продовольственный кризис или, наоборот, «пытались удержаться на краю пропасти», на котором они оказались из-за вооруженных конфликтов, пандемии коронавируса, экономических неурядиц, природных и стихийных бедствий.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России. По его мнению, нужно вернуть обратно российские продукты на мировой рынок. Генсек уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы. Также на кризис влияют действия украинских властей, которые заминировали порты, считает он.

Гутерриш 18 мая также отмечал, что эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет. Он подчеркивал, что российские продукты питания и удобрения должны иметь беспрепятственный доступ на мировые рынки.

Ранее страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна с подобными обвинениями. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца, от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов.