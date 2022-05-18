Генсек ООН призвал вернуть российские продукты на мировые рынки

Разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна, заявил в среду, 18 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на организованной США министерской конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

«Давайте честно признаем: эффективного решения продовольственного кризиса без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией, нет. Российские продукты питания и удобрения должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки», — сказал он.

The Wall Street Journal 16 мая сообщила, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии украинского экспорта, чтобы снизить нехватку продовольствия и вызванный этим скачок цен по всему миру.

«Между США и ООН состоялись переговоры с Россией и Украиной, а также с Европейским союзом и Турцией, о которых Гутерриш объявит в течение двух дней встреч», — сообщили CBS News источники, близкие к переговорам.

Конференция «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям» проводится в рамках инициативы США «Дни действий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности». Она является одним из компонентов многосторонней стратегии страны, направленной на смягчение последствий кризиса в области продовольственной безопасности посредством гуманитарной помощи, многосторонних соглашений и увеличения производства продовольствия, говорится в релизе Госдепартамента США.

Ранее на этой же конференции выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что страны должны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он также сообщил о выделении Вашингтоном свыше $215 млн в рамках борьбы с мировым продовольственным кризисом.

В этот же день постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ООН Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из РФ. По словам Небензи, дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ в ходе визита в Москву Гутерриша прошли позитивно.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.