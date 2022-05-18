Генсек ООН предложил возобновить экспорт калийных удобрений из РФ

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из РФ. Об этом в среду, 18 мая, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ в ходе визита в Москву Гутерриша прошли позитивно.

«Он (Гутерриш. — Ред.) предлагает, чтобы ввели исключения из любых ограничений на экспорт наших удобрений, чтобы они поступали миру», — заявил журналистам Небензя.

Он добавил, что мировой рынок, особенно производящие сельхозпродукцию страны, отчаянно нуждается в калийных удобрениях.

Накануне телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

Ранее, 16 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатическом кругу сообщила, что Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины. В обмен на это генсек хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающихся экспорта калийных удобрений.

В тот же день министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрык Ковальчик заявил, что страна будет содействовать Украине в вопросах транспортировки зерна на экспорт. Меры будут приняты из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.