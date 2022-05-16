WSJ раскрыла детали переговоров генсека ООН с Россией по экспорту калия

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений в целях предотвращения глобального продовольственного кризиса. Такими данными в понедельник, 16 мая, поделилась газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в дипломатическом кругу.

Со стороны ООН предлагается разрешить пропуск судов с зерном с Украины, уточняется в публикации. В обмен на это Гутерриш хочет предложить Москве содействие в облегчении санкций против России и Белоруссии, касающиеся экспорта калийных удобрений, дополняет WSJ.

«Нам нужно найти способ, чтобы производство продуктов питания в Украине и производство продуктов питания и удобрений в России вернулось на мировые рынки, несмотря на войну», — прокомментировал ситуацию Антониу Гутерриш.

16 министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик заявил, что Польша будет содействовать Украине в вопросах транспортировке зерна на экспорт. Такие меры польская сторона принимает из-за дестабилизации на мировом рынке продовольствия, подчеркнул Ковальчик.

14 мая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о наступлении глобального голода из-за ситуации на Украине.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о желании США устроить голодомор на Украине. Он заявил, что Штаты ищут пути, как вывезти зерно с Украины, лишить украинцев самого необходимого вместо реальной помощи.

30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев направил 20 млн т зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, несмотря на дефицит продуктов в стране, в обмен на оружие и боеприпасы.

13 апреля сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области. Аграрии подчеркнули, что испытывают серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить. Отмечалось, что украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится, ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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