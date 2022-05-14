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Бербок предупредила об угрозе глобального голода из-за ситуации вокруг Украины

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Фото: Global Look Press/Christian-Ditsch.de via www.imag
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Сложившаяся ситуация на Украине грозит наступлением глобального голода. Об этом 14 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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«Прекращаются поставки, сильно растут цены не только у нас, но и по всему миру, и грозит жестокий голод», — сказала она на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи «Большой семерки».

Она также отметила, что способствует этому якобы Россия, устроив сознательно «блокаду экспорта продовольствия».

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины могут усугубить ситуацию с голодом в мире. По ее словам, «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

5 апреля профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключил эксперт.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

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