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Эксперт спрогнозировал проблемы с продовольствием в мире из-за санкций

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Перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто. Об этом сообщил 5 апреля профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители, сообщил Рамазанов в интервью изданию «Прайм».

Рамазанов отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья на мировом рынке сейчас невозможно, заключает эксперт.

Помимо России, зерно на мировой рынок продовольствия поставляют, в частности, США, Франция, Австралия, Аргентина, Украина, Румыния. Указанные страны будут испытывать проблемы с производством производственного сырья по причине недостатка и роста цен на удобрения, энергоносители и логистику. Рамазанов заключил, что в такой ситуации выиграть и извлечь выгоду ни один участник рынка не сможет.

С момента начала проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса и введения странами Запада антироссийских санкций мировое сообщество испытывает проблемы с продовольствием, а также рекордный рост цен. 29 марта Индия купила у России 45 тыс. т российского подсолнечного масла по рекордно высокой цене в $2150 за т. Цена тонны подсолнечного масла до начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса составляла $1630.

Также 28 марта ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. Наконец, 27 марта в немецком городе Штутгарт разгорелся скандал после того, как одна из местных сетей супермаркетов из-за дефицита подсолнечного масла запретила покупателям брать более одной бутылки подсолнечного масла на руки. Также в Штутгарте отмечается завышение цен на продовольствие магазинами и наличие пустых полок в магазинах из-за недостатка различных продуктов питания.

В феврале ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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