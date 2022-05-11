Лавров заявил о блокировании Украиной портов с кораблями с пшеницей

Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 11 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«Один конкретный аспект всей этой истории — киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей», — подчеркнул Лавров.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

«Но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее западные хозяева никак на это не реагируют», — дополнил министр иностранных дел.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о желании США устроить голодомор на Украине. Он заявил, что Штаты ищут пути, как вывезти зерно с Украины, лишить украинцев самого необходимого вместо реальной помощи.

30 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев направил 20 млн т зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию, несмотря на дефицит продуктов в стране, в обмен на оружие и боеприпасы.

13 апреля сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области. Аграрии подчеркнули, что испытывают серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить. Отмечалось, что украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится, ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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