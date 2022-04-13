Российские саперы обеспечили безопасность на полях в Харьковской области

Российские военные обеспечили безопасность во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что аграрный регион на пороге посевной кампании, однако фермеры боятся выходить в поле, так как там можно найти неразорвавшиеся мины и снаряды.

Аграрии рассказывают, что остался день или два для посева основной сейчас культуры — ячменя. Для подсолнечника и сои время еще не пришло.

Также подчеркиваются, что серьезный дефицит с семенами и удобрениями, которые не успели закупить. Но люди понимают, что работать нужно. Жители стараются аккумулировать свои возможности, объединяться, вместе решать проблемы, выбирать лидеров. Один из ответственных за посевную рассказал, что необходимо обработать нужно больше 20 тыс. гектаров.

«Горючки 10% на хозяйствах, то есть ГСМ вообще нету. То есть чтобы выехать сейчас работать — это на один день. А так всё. Мы стоим», — сказал ответственный за проведение весенне-полевых работ Сергей Челомбитько.

Руководитель службы экономической безопасности аграрного предприятия Юрий Юрченко также указал, что многие люди уехали, не заботясь о том, что люди потеряют рабочие места, что через несколько месяцев им будет нечего есть.

Украинцы рискуют потерять урожай озимой пшеницы, а следом, если ничего не изменится — ячменя, подсолнечника, сои и кукурузы.

Ранее, 12 апреля, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают саперы Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса.

При отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на освобожденных участках остаются многочисленные боеприпасы: мины, снаряды, патроны. Зачисткой территории от взрывоопасных предметов занимаются инженеры-саперы.

По их словам, часть припасов украинские военные расставляли по всем правилам и тщательно маскировали, а часть хаотично разбрасывали, но и те, и другие бывает сложно обнаружить.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

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